معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از تصویب برنامه ملی اشتغال زنان خبر داد و گفت: ۱۴ گروه زنان شناسایی شده‌اند و برای هر یک برنامه تخصصی تدوین خواهد شد.

زهرا بهروزآذر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نشست اخیر با زنان فعال احزاب و تشکل‌های سیاسی، اظهار داشت: در نشستی با زنان فعال احزاب و تشکل‌های سیاسی در موضوع اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی خانواده، بسیاری از نکاتی که دوستان مطرح کردند در همین موضوع بود؛ از جمله بحث امنیت اقتصادی خانواده، امنیت شغلی زنان و توجه به زنان سرپرست خانوار.

وی افزود: این موضوعات هم در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه است و هم در قانون اساسی. ما برای اینکه بتوانیم اینها را اجرایی کنیم، این نشست را برگزار کردیم. طبیعتا ما به‌عنوان مجریان قانون اساسی باید به همه اینها توجه کنیم و همه اینها برای ما اهمیت دارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اولویت‌های دولت، گفت: همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور گفتند، اولویت یک ما امروز رفع معیشت خانواده است. ما تمامی ظرفیت‌ها را به کار می‌گیریم تا بتوانیم در این شرایط معیشت خانواده را حفظ کنیم. بخشی از این معیشت خانواده برمی‌گردد به اشتغال زنان؛ چه زنان خانه‌داری که تمایل دارند دارایی‌افزایی کنند و سرمایه‌های راکد خود را به بورس یا روش‌های جدیدی از سرمایه‌گذاری تبدیل کنند، چه زنانی که تمایل دارند به مشاغل خانگی ورود کنند و چه زنانی که امروز شاغل هستند؛ همه اینها برای ما مهم است.

بهروزآذر با اعلام خبر تصویب برنامه ملی اشتغال زنان، گفت: ما اخیرا برنامه ملی اشتغال زنان را در ستاد ملی زن و خانواده تصویب کردیم که به‌زودی ابلاغ می‌شود. سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه آمده است که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بحث است و با اولویت آن را پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به تشکیلات این برنامه، افزود: ما ۱۴ گروه زنان را شناسایی کردیم و برای هر کدام باید برنامه‌ای داشته باشیم. برنامه‌ها متنوع است؛ از ظرفیت‌های تشویق‌ها و حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای گرفته تا موضوع ایجاد بانک زنان، ایجاد بانک تخصصی خانواده و صندوق‌های پایداری خانواده. اینها به‌عنوان راهکار‌های مختلفی است که با کمک دستگاه‌ها پیش خواهیم برد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مادران شاغل اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین بحث در موضوع مادران شاغل این است که شغل آنها باید با شرایط زندگی‌شان انعطاف داشته باشد. طبیعی‌ترین حق آنها همین بحث دورکاری است که در این بحث توجه ویژه به آنها شد. ما حتی در شرایط اضطرار و انواع آلودگی‌ها و در موضوعات مختلف، تعطیلی‌ها را همیشه با بحث مادران همراه کودکان مورد توجه قرار دادیم.

وی افزود: این به‌عنوان یکی از محور‌ها است؛ نه فقط مادران، حتی اگر هر دو شاغل باشند، یکی از شاغلین باید ساعت شناور بگیرد. چه پدر، چه مادر اگر هر دو شاغل هستند، باید توجه اولشان، کودکشان باشد.

بهروزآذر با انتقاد از وضعیت مهدکودک‌ها، اظهار داشت: ما در بحث مهدکودک‌ها متاسفانه اصلا کارنامه خوبی نداریم. آن‌طور که باید و آن‌طور که در قانون دیده شده، به مهدکودک‌ها و محل نگهداری کودک توجه نشده است. دلایل آن هم مختلف است؛ برخی به این خاطر است که استاندارد مهدکودک بالاست و دستگاه می‌گوید با این استاندارد نمی‌تواند شرایط را فراهم کند. بخشی نیز به این خاطر است که در بودجه ضوابط آن دیده نمی‌شود.

وی افزود: دلایل مختلف دارد که الان کارگروه‌های تخصصی به‌ویژه در ستاد جمعیت روی آن کار می‌کنند و مرتفع می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان به موضوع حجاب اشاره کرد و گفت: باور ما بر این است که موضوع حجاب یک موضوع فرهنگی است و باید با اذهان مردم کار کنیم و کنار خانواده‌ها باشیم. دستگاه‌های بسیاری هم الان در کنار ما در این حوزه هستند؛ دستگاه‌هایی که تخصصشان گفت‌و‌گو با مردم در امر دین است.

وی افزود: من شاید تخصصم کارآفرینی باشد، اما دستگاه‌های تخصصی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و مساجد را داریم. ما از همه اینها خواستیم و خواهش کردیم که شمایی که بهترین افراد هستید که هم به مبانی فکری این حوزه مسلط هستید و هم می‌دانید چگونه پاسخ شبهات را بدهید، حداقل این است که در این حوزه محتوا‌ها را تولید کنید که در اختیار خانواده‌ها بگذاریم تا بتوانند کمک کنند که فرزندانشان انتخاب‌های دقیق‌تر و درست‌تری داشته باشند.