به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس پلیس راه شمال استان فارس گفت: در برخورد سواری پژو ۴۰۵ با نیسان، پنج نفر فوت و پنج نفر نیز مجروح و روانه بیمارستان شدند.

سرهنگ اسلام انصاری بیان کرد: بامداد امروز در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف منجر به فوت در جاده مواصلاتی سروستان، بلافاصله کارشناسان پلیس‌راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد سواری پژو با ۹ سرنشین به شدت با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه شمال استان فارس اضافه کرد: در این حادثه پنج نفر سرنشین پژو به دلیل شدت جراحات وارده فوت و چهار نفر دیگر و همچنین راننده وانت مجروح و روانه بیمارستان شدند.

سرهنگ انصاری ادامه داد: علت این حادثه توسط کارشناسان، تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده پژو و همچنین عدم رعایت حق تقدم راننده وانت اعلام شد.

او در پایان گفت: لازم است که رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هرگونه عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند تا شاهد این حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.