اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی، جذب نیرو‌های بومی و تسریع در راه‌اندازی مجتمع‌های اداری، از مهم‌ترین محور‌های نشست تحول اداری استان یزد بود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد در نشست تحول اداری استان، بر ضرورت راه‌اندازی سریع مجتمع‌های اداری با هدف افزایش بهره‌وری، ساماندهی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

بابایی همچنین با اشاره به نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای کیفیت خدمات اداری، طراحی جایزه استانی فرهنگ سازمانی را اقدامی مؤثر در مسیر توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ و هویت یزد دانست و بر تبیین معیار‌های این جایزه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت جهادی مصرف انرژی، خواستار ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه و ارائه گزارش عملکرد ادارات شد.

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به وضعیت استقرار دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری زارچ و مروست، از پیگیری اصلاحات و مطالبات استان در سطح ملی و تلاش برای تفویض اختیار بیشتر به استانداران خبر داد.

تفرشی همچنین با اشاره به موفقیت‌های یزد در حوزه بهره‌وری و اجرای مجتمع‌های اداری، از آمادگی این سازمان برای متناسب‌سازی پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و فراهم کردن زمینه جذب نیرو‌های بومی خبر داد.