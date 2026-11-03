به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عملیات کپه‌کاری مشارکتی در ۱۵۰ هکتار از طرح مرتع‌داری حاجیله شهرستان گلپایگان، با مشارکت مجریان طرح مرتع‌داری در حال اجراست.

این طرح با هدف بهبود وضعیت پوشش گیاهی، تقویت گونه‌های مرتعی، افزایش توان تولیدی مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت از منابع آب و خاک اجرا می‌شود.

در این عملیات، بذر گونه‌های گیاهی بومی و مرتعی شامل جاشیر، کما و باریجه به روش کپه‌کاری کشت می‌شود.

اجرای این طرح در راستای اصلاح و احیای مراتع، گامی مؤثر در مدیریت پایدار منابع طبیعی، مقابله با تخریب سرزمین و صیانت از این سرمایه ارزشمند برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

«کپه‌کاری» به عنوان یک روش بیولوژیک مؤثر شناخته می‌شود که در آن بذر‌ها در چاله‌های حفر شده قرار می‌گیرند و سپس با خاک پوشانده می‌شوند این روش باعث ایجاد شرایط مناسب برای جوانه‌زنی بذر‌ها شده و به افزایش تنوع زیستی در مراتع کمک می‌کند.