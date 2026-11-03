به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به نشست مشترک با سرپرست وزارت نفت بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات مردم در اجرای طرح کدینگ بنزین در شهرستان‌های مرزی تأکید کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه همچنین افزود: در این نشست تأکید شد که با توجه به اهمیت موضوع، خط لوله انتقال گاز دشتک - نهبندان - سربیشه باید پیش از آغاز فصل سرما به بهره‌برداری کامل برسد.

نخعی گفت: به دنبال پیگیری‌های مستمر چند سال اخیر برای اجرای این خط لوله، استان خراسان جنوبی از لیست استان‌های پرخطر و دارای احتمال قطعی گاز در فصل زمستان خارج شد که این یک دستاورد بزرگ برای ثبات و امنیت انرژی مردم استان محسوب می‌شود.

وی افزود: در این جلسه موضوعاتی از جمله روند فروش نفت، ظرفیت‌های قانونی مجلس برای کمک به اهداف وزارت نفت و همچنین گزارش روند بازسازی تأسیسات پارس جنوبی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم، از روند اجرای طرح کدینگ بنزین در مناطق مرزی استان گلایه کرد و گفت: به دلیل ثبت نبودن اطلاعات یا کارت‌های برخی شهروندان، بوروکراسی اداری زیادی به مردم تحمیل شده که درخواست کردیم این مشکلات و ناهماهنگی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن از سوی وزارت نفت رفع شده و کار مردم تسهیل شود.