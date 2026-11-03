به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای ابوالفضل نوفرستی مدیر محترم حج و زیارت استان قم با حضور در دفتر آیت الله فقیهی، گزارشی از روند حج تمتع سال جاری و نیز وضعیت سفر زیارتی عتبات عالیات، ارائه داد.

در این دیدار آیت الله فقیهی با اشاره به آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...»، بر اهمیت حیاتی فریضه حج تأکید کرد و با یادآوری ضرورت حفظ پیوند میان شیعیان ایران و مسلمانان جهان گفت: این فریضه مهم و جهانی نباید متوقف شود و نظام مقدس اسلامی باید با تمام توان، بستر حضور فعال و مستمر شیعیان ایران را در این همایش جهانی فراهم آورد.

وی در ادامه با یادآوری توصیه‌های امام راحل و امام شهید انقلاب اسلامی در خصوص فریضه حج، تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های سازمان حج و زیارت باید همواره در پرتو این آموزه‌ها و با نگاه به این سند چشم انداز و با رویکردی مبتنی بر انجام حج ابراهیمی صورت گیرد؛ حجّی که علاوه بر مناسک عبادی، بر برائت از طاغوت و مبارزه با مشرکان و استکبار تأکید دارد.

آیت‌الله فقیهی در قسمت دیگری از توصیه‌های خود با اشاره به نقش کلیدی مدیریت زیارت در تعالی معنوی جامعه، بر ضرورت تسهیل مسیر سفر به عتبات عالیات عراق تأکید کرد و افزود: تقویت ارتباط با حضرت سیدالشهدا علیه السلام و حضرت ابالفضل العباس سلام الله علیه و دیگر ائمه بزرگوار مشاهد مقدسه، سریع‌ترین و مؤثرترین راه هدایت جوانان است؛ لذا سازمان حج و زیارت باید با حمایت خیرین، تشرف مردم به ویژه جوانان عزیز به عتبات مقدسه را تسهیل نماید.

وی با بیان اینکه روحانیون کاروان‌ها باید فراتر از دانش علمی، اسوه اخلاق باشند، تصریح کرد: مردم با مشاهده سلوک و رفتار روحانیون عزیزی که اهل تهجد، عبادت، مدارا و اخلاق حسنه و ساده زیستی هستند، ایمان و عقیده‌شان تقویت می‌شود و اگر خدای ناکرده یک روحانی خلاف این رفتار کند، نتیجه عکس خواهد داشت.