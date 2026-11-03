حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در اختتامیه همایش استکبارستیزی در اندیشه امام شهید، ضمن تبیین و تشریح آرای استکبارستیزانه‌ی امامین راحل و شهید انقلاب، اظهار کرد: مبارزه با استکبار و مستکبران، حکمِ عقل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس قوه قضاییه، در اختتامیه همایش استکبارستیزی در اندیشه امام شهید، افزود: ما باید برای کرامت انسانی و عزت و اقتدار ملی خود تا انتها با مستکبران ستیز کنیم. همه بدانند که مستکبران قابل اعتماد و اطمینان نیستند. باید دست چدنی آنها را زیر دستکش‌های مخملی دید. نباید فریب لبخند‌ها و وعده‌های دروغین مستکبران را بخوریم. مستکبران به هیچ چیزی پایبندی و التزام ندارند حتی به وعده‌های خود.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه ضمن تمجید و قدردانی از ملت مبعوث ایران اسلامی که با حضور مداوم و حماسی خود در میادین، دشمن را ناکام گذاشته‌اند، بیان داشت: بعثت ملت ایران که از ۲۴۷ شب گذشته است حقیقتاً حیرت‌آور و شگرف بوده است. دشمن متجاوز در جریان تجاوز خود به ایران اسلامی فکر همه جا را کرده بود؛ از تدبیر فرماندهان ما تا غرش موشک‌های ما. آنچه که دشمن فکر آن را نکرده بود بعثت ملت بود.

رئیس دستگاه قضا گفت: هشت ماه است که ملت مبعوث ما با جمعیت‌های میلیونی در تمام کشور در میدان ها و خیابان‌ها، بدون وقفه حاضر می‌شوند. این یک رخداد تاریخی است. این بعثت ملت یک موهبت الهی است. باید بیش از پیش، قدر مردم مبعوث خود را بدانیم. در اینجا باید تاکید کنیم که در جریان تجمعات اقتدارآفرین ملت ایران که از تجلیات بعثت ملت است، زنان ایران اسلامی، میدان‌دار و طلایه‌دار بوده و هستند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به خشم دشمنان از تجمعات اقتدارآفرین ملت مبعوث ایران، عنوان کرد: هر کجا پرچم اسلام به اهتزاز در می‌آید دشمنان و شیطان‌صفتان صف می‌کشند و تلاش مذبوحانه به خرج می‌دهند که اگر بتوانند پرچم خود را بلند کنند و اگر نتوانند به نفوذ در صفوف ملت اسلام و ملت مقاومت مبادرت ورزند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، سردمداران نظام سلطه را در برابر عظمت ملت ایران، شکست‌خوردگان محض دانست و خاطرنشان کرد: ملت مبعوث ایران اسلامی، رژیم غاصب و متجاوز صهیونیستی و رئیس‌جمهور جنایتکار و یاوه‌گوی امریکا را به استیصال کشانده‌اند. امروز دشمنان ما به معنای واقعی کلمه به «چه کنم چه کنم» افتاده‌اند؛ نه از تحریم‌های همه‌جانبه طرفی می‌بندند و نه از بمباران‌های نظامی. این دستاورد ملی ما، هم حاصل اقتدار نظامی است و هم بیش از آن، حاصل بصیرت و بعثت ملت است.

وی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر بسیاری از توطئه‌های ضدامنیتی دشمنان در داخل کشور خنثی شد. یک ضلع از این موفقیت، ناشی از اقتدار و هوشیاری نیرو‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی بود، اما ضلع برجسته‌تر این ظفرمندی، ناشی و مُنبعث از بصیرت و بعثت ملت بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشریح الزامات مبارزه با استکبار بیان داشت: امامین راحل و شهید انقلاب به ما آموختند که مبارزه با استکبار امکانپذیر و شدنی است؛ لکن این مبارزه الزاماتی دارد؛ از جمله الزامات آن، خودسازی و تولید قدرت درونی است. مبارزه ما با استکبار باید جامع و همه‌جانبه باشد. مبارزه با استکبار صرفاً منحصر به ابعاد نظامی و امنیتی نمی‌شود. ما باید در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز با مستکبران مقابله کنیم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: برای غلبه بر استکبار و مستکبران باید در میدان اقتصادی و عرصه‌ی اصلاح ساختار‌های اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم نیز مقتدر و کارآمد باشیم. برای مقابله با استکبار ضروری است در مقولات فرهنگی نیز توطئه‌های دشمنان را بشناسیم.

در بخش پایانی این مراسم، از نزدیکان و اعضای خانواده پیشگامان و طلایه‌داران مقاومت اسلامی در منطقه، از جمله خانواده‌های سیدعباس موسوی، سیدحسن نصرالله و خانواده‌های جمعی از فرماندهان مقاومت عراق و همچنین تعدادی از میدان‌داران سراسرِ کشور طی بیش از ۸ ماه گذشته، تجلیل شد.