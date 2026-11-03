تیم فوتسال دختران کشورمان در دومین دیدار خود در بازی‌های المپیک جوانان داکار، با نتیجه ۵ به ۳ کامرون را شکست داد.

المپیک جوانان؛ پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل کامرون

المپیک جوانان؛ پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل کامرون

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دختران فوتسال ایران، دومین مسابقه خود در گروه B بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار را امروز از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران، مقابل تیم کامرون برگزار کردند و با نتیجه پنج بر سه به پیروزی رسیدند.

تیم فوتسال دختران جوان ایران در سومین دیدار خود، پنجشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف ایتالیا خواهد رفت.