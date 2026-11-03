رئیس پلیس آگاهی استان فارس از شناسایی و دستگیری یک سارق به عنف در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمود حافظی گفت: ماموران پلیس آگاهی از یک فقره سرقت نافرجام گردن بند طلا از بانویی در یکی از محلات شهر شیراز توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت با کلاه کاسکت و ماسک مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران در یکسری اقدامات فنی و تخصصی و مراقبت‌های شبانه روزی، متهم این سرقت را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ حافظی بیان کرد: در بازرسی از محل اختفای این سارق یک عدد کلت کمری به همراه مهمات و یک تیغه سلاح سرد چاقو کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس در پایان بیان کرد: متهم دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت خودرو و موتورسیکلت، حمل و نگهداری مواد مخدر نیز می‌باشد و حدود هفت ماه پیش از زندان آزاد شده بود.