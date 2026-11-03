به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سومین پویش سراسری کاشت نهال با حضور دانش‌آموزان هنرستان کشاورزی و منابع طبیعی، در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و به مناسبت روز دانش‌آموز، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (واحد کبوترآباد) برگزار شد.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه مشارکت مردمی در حفظ منابع طبیعی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل نوجوان برگزار شد.

همچنین در بخشی از این مراسم که به‌صورت برخط و همزمان با سراسر کشور برگزار شد، از دانش‌آموزان برتر هنرستان کشاورزی و منابع طبیعی مرکز نیز تجلیل شد.

استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار وسعت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون هکتار را مرتع و سه میلیون هکتار را بیابان تشکیل داده است.

جنگل‌های استان اصفهان به طور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارد و سرانه جنگل در این منطقه کمتر از ۰.۱ هکتار است، اما با وجود سطح کم، تنوع گونه‌ای خوبی (۳۵ گونه درختی و درختچه‌ای) دارد.