به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره‌کل پست استان کردستان امروز با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان، معاون پشتیبانی و توسعه منابع شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران و کارکنان این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم، محمد امیدی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات پستی، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش مجموعه کارکنان، زمینه رشد و تحول در عملکرد پست استان کردستان فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود، تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف و توجه به توسعه منابع و زیرساخت‌ها تأکید کرد و بهره‌گیری از توان تخصصی کارکنان را از الزامات ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مردم دانست.

امیدی با اشاره به تغییرات و تحولات حوزه خدمات پستی، بر لزوم حرکت همگام با فناوری‌های روز و تقویت توان عملیاتی این مجموعه تأکید کرد و افزود: توسعه خدمات و افزایش بهره‌وری باید در کنار ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

محمدعظیم ملک، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی خدمات پستی، اظهار کرد: حضور و فعالیت رقبا می‌تواند فرصتی برای پویایی و پیشرفت شرکت پست باشد و این مجموعه باید با استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های فناورانه، خدمات خود را متناسب با نیاز مشتریان به‌روز کند.

وی با اشاره به انتخاب استاندار بومی برای کردستان خاطرنشان کرد: تصمیم رئیس‌جمهور در این زمینه به تقویت همراهی و اعتماد مردم منجر شد و با وجود چالش‌ها و شرایط دشوار کشور در سال ۱۴۰۴، استان کردستان با کمترین میزان مشکل و بیشترین همراهی و تاب‌آوری اجتماعی مواجه بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان در ادامه، طرح «جی‌نف» را از برنامه‌های مهم دولت دانست و از سرپرست جدید اداره‌کل پست استان خواست جبران عقب‌ماندگی‌های کردستان در اجرای این طرح را در اولویت برنامه‌های مدیریتی خود قرار دهد.

در پایان این مراسم، حکم سرپرستی اداره‌کل پست استان کردستان به فریدون غفاری اعطا شد و وی رسماً فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.