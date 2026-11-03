مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از صدور یک هزار و ۴۹۰ مجوز مشاغل خانگی در هشت ماه گذشته از سال جاری و معرفی ۲ هزار و ۳۵۱ طرح متقاضی تسهیلات به بانک‌های عامل این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز رحیم‌زاده روز سه‌شنبه گفت: در راستای ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان اردبیل در هشت ماه گذشته از سال ۱۴۰۵ تعداد یک هزار و ۴۹۰ فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت از محل اعتبار‌های مشاغل خانگی تعداد ۲ هزار و ۳۵۱ طرح برای بهره‌مندی از تسهیلات قرض الحسنه به بانک‌های استان اردبیل معرفی شده است که پیش‌بینی می‌شود با اجرای آنها گام بزرگی در راستای ساماندهی و حمایت از فعالان مشاغل خانگی در استان برداشته شود.