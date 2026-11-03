به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، حضرت آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک حسینی در سال ۱۳۰۳ در یکی از روستا‌های اطراف شهر یاسوج دیده به جهان گشود و پس از پایان تحصیلات ابتدائی در روستای تل خسرو در سال ۱۳۱۵ به شیراز رفت وبعد از گذراندن دوره متوسطه، علوم دینی را در مدرسه منصوریه و در محضر اساتیدی از جمله حکیم احمد دارابی و آقا میرزا عبدالکریم یزدی فرا گرفت.

مرحوم آیت‌الله ملک حسینی در سال ۱۳۲۵ به قم عزیمت می‌کند و نزدیک به ۱۶ سال از عمرش را در محضر استوانه‌های فقاهت و اساتید مبارز از جمله آیت‌الله بروجردی، مرحوم آیت‌الله آقا سید محمد تقی خوانساری، مرحوم آیت‌الله حجت کوه‌کمری و امام خمینی (ره) گذراند و در سال ۱۳۴۰ به درجه اجتهاد نائل آمد و در اواخر عمر با برکت آیت‌الله العضمی بروجردی به صلاحدید ایشان به شیراز عزیمت کرد و در مدرسه خان، علوم دینی تدریس کرد.

مرحوم آیت‌الله ملک حسینی نماینده سابق ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد از سال ۱۳۴۱ پس از قیام امام خمینی (ره) به صف انقلابیون پیوست، به تحقیق و به موجب اسناد به دست آمده از ساواک، مرحوم آیت‌الله ملک حسینی از جمله خطرناک‌ترین شاگردان امام خمینی (ره) بوده و به طور مداوم و لحظه به لحظه تحت تعقیب رژیم منحوس پهلوی (ساواک) بوده است.

۲۰ روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) از پاریس نامه‌ای خطاب به عشایر غیور منطقه نوشتند و از طریق مرحوم آیت‌الله ملک حسینی با مردم ارتباط برقرار کردند، البته برای تحلیلگران تاریخ انقلاب نقش آیت‌الله ملک حسینی در اتصال عشایر جنوب به بدنه انقلاب انکارناپذیر است.

آیت الله سید کرامت‌الله ملک حسینی نماینده سابق مقام معظم رهبری در استان کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بامداد جمعه ۱۲ آبان‌ماه ۹۱ چشم از جهان فرو بست.

