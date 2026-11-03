گل گهر سیرجان در لیگ برتر بانوان، به طور موقت با یک بازی بیشتر نسبت به خاتون و سپاهان، بالاتر از آنها در رتبه دوم قرار بگیرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری دو دیدار حساس پیگیری شد که در یکی از این مسابقات، گل گهر سیرجان میزبان پرسپولیس بودواولین گل بازی را زهرا علیزاده برای گل گهر به ثمر رساند تا شاگردان جهان‌نجاتی در دقیقه ۱۵ پیش بیفتند.

در ادامه نیمه اول هر دو تیم تلاش زیادی از خود نشان دادند؛ گل گهر میخواست اختلاف را بیشتر کند و پرسپولیس نمی‌خواست بازنده به رختکن برود، اما در نهایت، نیمه اول با همان یک گل به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم، این شاگردان نیلوفر اردلان بودند که به هدفشان رسیدند. آنها با محدثه ذلفی در دقیقه ۶۰ به گل تساوی دست پیدا کردند تا امید به اردوی قرمز‌ها برگردد منتها این پایان کار نبود و افسانه چترنور در دقیقه ۷۳ توانست یکبار دیگر سیرجانی‌ها را پیش بیندازد؛ نتیجه‌ای که دیگر تغییر نکرد.

سوت پایان این مسابقه، رقم خوردن اولین باخت پرسپولیس در فصل جدید را ثبت کرد. این تیم که امسال زیر نظر نیلوفر اردلان در ۵ هفته نخست توانست همه حریفانش منجمله استقلال را از پیش رو بردارد، امروز با حساب ۲ بر یک مقابل گل گهر سیرجان باخت.

با این نتیجه، گل گهر به امتیاز ۱۲ رسید تا به طور موقت با یک بازی بیشتر نسبت به خاتون و سپاهان، بالاتر از آنها در رتبه دوم قرار بگیرد. پرسپولیس کماکان با ۱۵ امتیاز صدرنشین است.