مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش واحد‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم شتاب گرفته و برای تکمیل و واگذاری واحد‌ها لازم است متقاضیان، سهم آورده خود را به موقع پرداخت و تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رضا فرهادزاده روز سه شنبه در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن استان اردبیل اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات و نارسایی‌ها در تامین زیرساخت‌ها، روند اجرای طرح‌ها به وضعیت مطلوب رسیده و اقدامات لازم برای تکمیل آنها در حال انجام است.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب طرح‌های نهضت ملی مسکن اردبیل افزود: طرح‌های مسکن اردبیل بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، تحویل حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در استان تا پایان امسال هدف‌گذاری شده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی بر تامین آورده متقاضیان برای تکمیل مراحل پایانی واحد‌ها تاکید کرد و گفت: همراهی متقاضیان در تامین منابع مالی مورد نیاز، نقش مهمی در تکمیل به‌موقع واحد‌ها و تحویل آنها خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل هم در این بازدید با قدردانی از همکاری اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در راستای پیشبرد اهداف مشترک در خصوص طرح‌های نهضت ملی استان گفت: تعامل بین دستگاه‌ها، نقش مهمی در پیشبرد واحد‌های نهضت ملی مسکن استان داشته و تلاش می‌کنیم با برگزاری جلسات منظم، زمینه تحویل ۱۲ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سال فراهم شود.

فرهاد سبحانی با اشاره به دشواری‌های فنی و اجرایی برخی طرح‌ها، از جمله شرایط توپوگرافی (جانگاری) زمین و تامین زیرساخت‌های آب، برق و فاضلاب افزود: با همکاری مجموعه اجرایی و خدمات‌رسان، موانع موجود با هماهنگی و پیگیری مستمر در حال رفع است.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات متقاضیان نهضت ملی مسکن اظهار کرد: جلسات هماهنگی به‌صورت منظم و با حضور مسئولان مرتبط برگزار می‌شود تا روند تکمیل طرح‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل بر اهمیت همراهی و مسئولیت‌پذیری همه مجموعه در پاسخ به انتظار مردم تأکید کرد و گفت: با تداوم همکاری‌ها، واحد‌های مسکن ملی در زمان مقرر تکمیل می‌شود.

محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل هم در این بازدید گفت: تکمیل خدمات زیربنایی و زیرساخت‌ها از اولویت‌های اصلی ما در نهضت ملی مسکن است و امیدواریم با همت دستگاه‌های خدمات‌رسان زمینه تحویل واحد‌ها به متقاضیان در زمان مقرر فراهم شود.