در آستانه ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، مردم استان مرکزی با حضور در تجمعات میدانی، بر انسجام اجتماعی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم استان مرکزی با حضور در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، ضمن اعلام حمایت از ایران اسلامی، انقلاب و رهبری، با حضور خود به رزمندگان اسلام قوت قلب دادند و بر وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

حضور مردم دیشب مردم در میدان شهدای اراک رنگ و بوی ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی داشت و مردم بر حضور جدی‌تر در میدان‌های انقلاب اسلامی تاکید کردند.

آنان با حضور یکپارچه خود بار دیگر همبستگی و همراهی خود را با ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

مردم در این حضور مردمی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های انقلابی، بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها و حفظ وحدت تاکید کرده و حمایت خود را از رهبری و نیرو‌های مسلح اعلام کردند.