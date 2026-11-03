در بیست و یکمین جشنواره معرفی و تجلیل از تعاونی‌های برتر ملی و استانی خراسان رضوی از ۲۰ تعاونی برتر استانی و ۲ تعاونی برتر ملی در استان، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی،در این مراسم گفت: بیش از هزار میلیارد تومان (یک همت) تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح‌های اشتغالزایی در سال جاری به تعاونی‌های استان پرداخت شد.

محمدرضا ولیان افزود: شمار تعاونی‌های فعال خراسان رضوی به حدود هفت هزار مورد می‌رسد که ۴۰۰ هزار نفر عضو آنها هستند.

وی با اشاره به وجود حدود چهار هزار تعاونی غیرفعال در استان خراسان رضوی بیان کرد: عمده این تعاونی‌ها مربوط به مسکن است که فعالیت آنها به پایان رسیده و دیگر توجیهی برای ادامه فعالیت ندارند. با این حال امسال ۱۶ مورد از تعاونی‌های راکد مجددا فعال شدند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: زنان نقش فعالانه‌ای در حوزه تعاونی‌ها دارند، به طوری که بیش از ۷۰ هزار زن در حوزه مشاغل خانگی تعاونی‌ها مشغول فعالیت هستند و از کل تعاونی‌های فعال خراسان رضوی ۴۸۸ تعاونی مربوط به زنان است که چهار هزار نفر عضو دارد.

رییس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست به نقش فعالانه تعاونی‌ها در زمان کرونا و همچنین جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: در جنگ تحمیلی اخیر برای مدیریت توزیع کالا‌های اساسی ۲ هزار و ۵۰۰ تن کالا برای بخش تنظیم بازار در سطح بازار استان توزیع شده است.

هادی ابوی افزود: ۱۴ کمیسیون تخصصی در اتاق تعاون خراسان رضوی با موضوعات متنوع به منظور بررسی مسائل و ارایه راهکار‌های اجرایی تشکیل شده است که سالانه ۱۹۲ جلسه برگزار می‌کنند، اتاق تعاون استان را در قالب ۶ منطقه پوشش می‌دهد که ۳۰ شهر استان زیر پوشش نمایندگان اتاق تعاون هستند.

رییس خانه تعاونگران خراسان رضوی نیز در این همایش ضمن اشاره به چالش‌های پیش روی این حوزه، بر ضرورت پیگیری مستمر امور تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: عدم اتحاد و فقدان همکاری میان بخش‌های مختلف تعاونی می‌تواند مستقیماً منجر به کاهش سهم این حوزه در چرخه اقتصادی شود.

محمد رضویان در ادامه با اشاره به تشکیل شورا‌های اندیشه‌ورز در خراسان رضوی و وجود کمیته اختصاصی تعاونی در آن افزود: بنا داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانداری و ۱۹ دستگاه اجرایی دست اندرکار که برای آنها وظایفی در سند توسعه تعاون دیده شده است، به نحو بهینه استفاده کنیم و برای تحقق اهداف این سند، همت جدی به کار بسته‌ایم.

رییس خانه تعاونگران همچنین با انتقاد از عدم توجه کافی به تعاونی‌ها در سند هفتم توسعه اظهار کرد: در سند هفتم بیشتر بر بحث مردمی کردن اقتصاد تمرکز شده و به جایگاه ویژه تعاونی‌ها توجه لازم صورت نگرفته است؛ لذا تقویت این بخش و ایجاد وحدت میان فعالان آن برای جلوگیری از کاهش سهم اقتصادی، امری حیاتی است.

مجتبی حدادی، رییس شعب بانک توسعه تعاون خراسان رضوی نیز در این همایش به پرداخت ۱۲۳ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: اولویت این بانک پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها و رفع نیاز آنها است.