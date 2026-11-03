به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، در پی گزارش ناظر و داوران رسمی فدراسیون هندبال مبنی بر وقوع تخلفات انضباطی دانیال امینایی، سرمربی مس کرمان در دیدار دو تیم مس کرمان و استقلال کازرون در هفته دوم لیگ برتر هندبال، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال تشکیل جلسه داد.

کمیته انضباطی پس از دعوت از نامبرده و بررسی گزارش ناظران و داوران، رای به محرومیت ۲ جلسه‌ای و جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی سرمربی تیم هندبال مس کرمان داد.

رای صادرشده یک هفته پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون هندبال است.