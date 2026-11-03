رئیس‌کل دادگستری گیلان در جریان این بازدید گفت: تمام تلاش خود را برای رفع نیاز‌های مجموعه بهزیستی و تأمین امکانات مورد نیاز و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به کودکان به کار خواهیم گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری به همراه مریم مقیسه رئیس مجتمع حمایتی قضایی «شوق زندگی شهر باران»، در راستای تقویت تعاملات و همکاری‌های بین‌بخشی، نظارت بر وضعیت مراکز نگهداری کودکان، بررسی نیاز‌ها و چالش‌های موجود و ارتقای سطح حمایت‌های اجتماعی و قضایی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، از شیرخوارگاه مهر شهرستان رشت بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی شرایط نگهداری و مراقبت از شیرخواران، آشنایی با روند ارائه خدمات تخصصی، ارزیابی امکانات و ظرفیت‌های موجود و همچنین شناسایی نیاز‌ها و مشکلات این مرکز انجام شد.

در جریان این بازدید، مسئولان ارشد قضایی گیلان با حضور در بخش‌های مختلف شیرخوارگاه، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی، تغذیه‌ای و حمایتی کودکان قرار گرفتند و ضمن گفت‌و‌گو با کارشناسان و مربیان مرکز، در خصوص راهکار‌های تقویت زیرساخت‌ها، تأمین امکانات مورد نیاز و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به کودکان به تبادل نظر پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری رئیس‌کل دادگستری گیلان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی مسئولان، کارکنان و مربیان شیرخوارگاه مهر، بر اهمیت حمایت از کودکان به عنوان یکی از گروه‌های نیازمند حمایت ویژه اجتماعی تأکید کرد و گفت: ما نیز در دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای پیگیری و مرتفع کردن نیاز‌های مجموعه بهزیستی به کار خواهیم گرفت.

تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی، تسهیل روند پیگیری مسائل و پرونده‌های مرتبط با کودکان، حمایت از حقوق و منافع عالیه کودکان، توسعه خدمات حمایتی و فراهم‌سازی زمینه برخورداری آنان از محیطی امن، سالم و آرام از دیگر اهداف این بازدید است.