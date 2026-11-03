براساس نظرسنجی‌ها، رضایت از عملکرد ترامپ به پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوری او نزدیک است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از رویترز درباره آخرین نظرسنجی ها درباره رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: رضایت از عملکرد ترامپ به پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوری او نزدیک است.

بر اساس نتایج نظرسنجی رویترز و ایپسوس که روز دوشنبه به پایان رسید، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح دوران سیاسی قرار دارد. این در حالی است که شمار گسترده‌ای از رای دهندگان آمریکایی، رای خود در انتخابات میاندوره‌ای کنگره در روز سه شنبه را راهی برای مخالفت با این رئیس جمهور جمهوری‌خواه می‌دانند.

نتایج این نظرسنجی که به صورت آنلاین از ۱۷۶۵ بزرگسال آمریکایی انجام شد، مؤید آسیب پذیری جمهوری‌خواهان در پی افزایش شدید قیمت سوخت از زمان آغاز جنگ ترامپ علیه ایران در ماه فوریه است. در نظرسنجی سراسری در پاسخ به سؤالی که از رای دهندگان می‌خواست مشخص کنند ترجیح می‌دهند کدام حزب کنترل کنگره را در اختیار داشته باشد، ۴۶ درصد از رای دهندگان، دموکرات‌ها و ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان را ترجیح دادند.

با این حال، این برتری ۸ واحد درصدی دموکرات‌ها نسبت به نظرسنجی یک هفته پیش رویترز و ایپسوس که در آن، دموکرات‌ها با اختلاف ۱۱ درصد پیشتاز بودند، کمتر بود.

سؤال مربوط به ترجیح حزبی تصویری کلی از حزبی ارائه می‌دهد که رای دهندگان در سراسر آمریکا مایلند کنترل کنگره را در اختیار داشته باشد؛ هرچند این نظرسنجی، پیچیدگی‌ها و تفاوت‌های جزئی رقابت‌های انتخاباتی در ایالت‌ها و حوزه‌های مختلف انتخابیه را که تعیین کننده کنترل سنا و مجلس نمایندگان آمریکا هستند، منعکس نمی‌کند.

هم حزبی‌های جمهوریخواه ترامپ برای حفظ اکثریت حزب خود در کنگره تلاش می‌کنند.

کارشناس راهبردی هر دو حزب معتقدند دموکرات‌ها بیشترین اقبال را برای کسب کنترل مجلس نمایندگان که هر ۴۳۵ کرسی آن در این انتخابات به رای گذاشته می‌شود، دارند. با توجه به اینکه دموکرات‌ها روز‌های اخیر در ایالت‌های آلاسکا و میشیگان در موضع دفاعی قرار گرفته‌اند، این حزب مسیر دشوارتری برای پیروزی در سنا دارد.

اگرچه نام ترامپ در برگه‌های رای نیست، اما حضورش در این انتخابات بسیار پررنگ است.

حدود ۳۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند عملکرد ترامپ در کاخ سفید را تایید می‌کنند. این رقم در مقایسه با یک هفته قبل تغییری نکرده و تنها کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح ثبت شده، یعنی ۳۱ درصد در دو هفته پیش است.

در میان رای دهندگانی که ثبت نام کرده‌اند، حدود ۵۰ درصد از رای دهندگان مستقل گفتند رایشان در انتخابات کنگره، علیه ترامپ است. در مقابل، ۱۳ درصد گفتند به نفع ترامپ رای می‌دهند، و ۳۳ درصد نیز اعلام کردند رئیس جمهور در تصمیم آنها برای رای دادن نقشی ندارد.

حدود ۷۸ درصد از رای دهندگان گفتند افزایش هزینه‌های زندگی در تصمیم آنها برای رای دادن بسیار مهم یا مهم‌ترین مسئله است. در پاسخ به این سؤال که کدام حزب در رسیدگی به این موضوع عملکرد بهتری دارد، ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان، دموکرات ها، و ۳۲ درصد، جمهوریخواهان را ترجیح دادند.

به نظر می‌رسد دموکرات‌ها انگیزه بیشتری برای رای دادن دارند؛ عاملی که این حزب امیدوار است به افزایش مشارکت رای دهندگان (حامی خود) منجر شود. حدود ۴۹ درصد از رای دهندگان دموکرات گفتند امسال «اشتیاق زیادی» برای شرکت در انتخابات دارند، در حالی که این رقم در میان جمهوریخواهان ۳۳ درصد بود.