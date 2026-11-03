دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، جنایات آمریکا را هویت و ذات این کشور دانست و گفت: وحدت و انسجام دولت، ملت و رهبری، آمریکای جنایتکار را زمین‌گیر خواهد کرد و جهاد‌های ملت ایران زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین خسروپناه، در آستانه فرارسیدن سیزدهم آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با اشاره به پیشینه این روز، اظهار داشت: فردا سیزدهم آبان، روز ملی و یوم‌الله و روز مبارزه با استکبار جهانی است؛ سالروز روزی که آمریکای جنایتکار جمعی از دانش‌آموزان ما را مورد حمله قرار داد و به دستور آمریکای جنایتکار، تعدادی از دانش‌آموزان عزیز ما به شهادت رسیدند.

وی افزود: این جنایت، یکی از هزاران جنایتی است که آمریکای جنایتکار نسبت به همه ملت‌ها داشته است. امام راحل فرمودند که در این انقلاب، شیطان بزرگ آمریکاست. امام شهید نیز فرمودند: خوی استکبار و سلطه‌طلبی در آمریکاست، در امور داخلی کشور‌ها دخالت می‌کند، از رژیم سفاک و جنایتکار اسرائیل حمایت می‌کند و با کمک آمریکای جنایتکار، اسرائیل جنایات خود را دنبال می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رویکرد دوگانه آمریکا، گفت: آمریکا از ابزار دموکراسی و حقوق بشر استفاده می‌کند، اما عملا رفتارهایش ضد مردم‌سالاری و ضد حقوق بشر است. در حدود ۲۴۹ سال عمر آمریکا، این کشور حدود ۲۲۸ جنگ داشته یا در جنگ‌ها مشارکت داشته است؛ با کشور‌های اروپایی جنگیده، با کشور‌های آسیایی جنگیده و با آمریکای لاتین نیز جنگیده است.

خسروپناه افزود: اکنون نیز جنایاتش را علیه ایران می‌بینیم. علاوه بر ایران، نسبت به دانمارک، کانادا، مکزیک، کوبا و آفریقای جنوبی نیز در حال درگیری است. یعنی این خوی استکباری مال مقطع خاصی نیست؛ هویت، ذات، جنس و فصل آمریکا جنایت است.

وی با اشاره به جنایات پیش از انقلاب، گفت: قبل از انقلاب نیز آمریکا جنایات زیادی علیه ایران داشته و با کمک رژیم صهیونیستی دنبال تجزیه ایران بودند. قبل از انقلاب خلق عرب را راه انداختند که خوزستان را جدا کنند، کومله را راه انداختند که کردستان را جدا کنند یا دموکرات را برای جدا کردن بحرین راه انداختند.

خسروپناه تصریح کرد: هدف اصلی آمریکا، تسلط بر انرژی و امکانات این کشورهاست و با این سرقت، غارت و تاراج بردن اموال مردم و منافع کشور‌های مختلف، سر پا ایستاده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اهمیت این روز، گفت: این روز، یعنی سیزدهم آبان، یک نماد مبارزه با استکبار جهانی است؛ مبارزه با شیطان بزرگ ملت ایران.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در جنگ اخیر، افزود: در این ایام جنگ، چه جنگ دوازده‌روزه، چه جنگ رمضان، مردم با بعثتشان و قیامشان و انقلاب مجددی که در خیابان‌ها داشتند، در میادین حدود ۲۶۰ شب حضور پیدا کردند و رزمندگان دلاور ما را پشتیبانی کردند.

خسروپناه در پایان به وحدت و انسجام کشور اشاره کرد و گفت: این وحدت و انسجامی که بین دولت و ملت است، بین امام و امت است و همه یک حرف می‌زنند، یک سخن دارند و هیچ انشقاقی در بین مسئولین و مردم نیست. این وحدت، انسجام و وفاقی که هم رهبر عزیزمان بر آن تاکید داشتند، هم دولت دنبال می‌کند و هم مردم قهرمان بر آن پایبند هستند، آمریکای جنایتکار را زمین‌گیر خواهد کرد.

وی در پایان افزود: این جهاد‌هایی که درس جهاد را امامین انقلاب به ما آموختند، زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خواهد بود.