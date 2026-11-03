مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان:عملیات اجرایی روکش محور اردکان به چوپانان در شهرستان نایین به زودی اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان در حاشیه سفر به شهرستان نایین با اشاره به بازدید‌های صورت گرفته در این سفر گفت: تعدادی از طرح‌های حوزه راهداری در نایین اجرا شده و بخشی از آن از جمله روکش راه روستایی، روکش محور‌های اصلی از جمله مشجری _ چوپانان و محور لای سیاه و ارور، در حال اجرا است.

بهزاد دادخواه افزود: قرارداد ۸۰ کیلومتر روکش راه روستایی و فرعی شهرستان نایین و همچنین قرارداد روکش محور اردکان به چوپانان منعقد شده است و به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان تاکید کرد: در خصوص محور ملااحمد به ورزنه که درخواست شهرستان نایین و شهرستان ورزنه است، در دو سال گذشته، ۸ کیلومتری محور در حوزه ورزنه آسفالت و ۱۰ کیلومتر نیز در برنامه است که مقطع دارای خرابی شدیدتر را با اولویت، اجرا و ادامه طرح را نیز در سال آینده ادامه می‌دهیم.

حسن جعفری هرندی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان نایین نیز گفت: در مسیر اصفهان _ نایین به سمت یزد، کرمان و جنوب کشور و به سمت خور و طبس و مشهد، برای رفع مقاطعی که حادثه خیز است قول‌های مساعدی داده شد که تا پایان سال نوسازی روکش آسفالت آن محور‌ها انجام شود.

شهرستان نایین حدود هزار و ۲۵۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی دارد و در چهارراه مواصلاتی کشور قرار دارد.