نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان، تبعید امام راحل عظیم الشأن، روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی به مناسبت فرارسیدن یوم الله ۱۳ آبان به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ سالروز تبعید امام راحل عظیم الشأن به ترکیه در سال ۱۳۴۳، و مصادف با شهادت دانش آموزان در جریان مبارزات ملت ایران بر علیه رژیم منحوس پهلوی، در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که با پیروزی انقلاب اسلامی روز دانش آموز نام گرفت، و همچنین گرامیداشت حماسه تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است، سفارتی که تبدیل به مرکز لانه جاسوسی، توطئه و کودتا علیه ملت ایران و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران گردید از دیگر مناسبت‌های با اهمیت و عبرت انگیز تاریخی برای ملت‌های ظلم ستیز است که بعنوان روز ملی مبارزه با استکبار نامیده شد.

این روز که به فرموده رهبر شهید امت اسلامی، کشف توطئه خباثت آمیز استکبار جهانی بود، بهترین فرصت برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان است، و اعلام انزجار از دشمن جنایتکار و خلق وحدت و یکپارچگی است.

قطعا حضور باشکوه، با صلابت و دشمن شکن مردم در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، همچون بعثت شگفت انگیز ملت شریف اسلامی در این شب‌ها و روزها، پیام مهمی در راستای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «مد ظله العالی» و دفاع آحاد مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح و نیز منافع ملی و جلوگیری از دخالت بیگانه در کشور ایران به سران استکبار و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم را اعلام می‌کند، و نقشه دشمن در تضعیف ارزش‌های اسلامی و انسانی، و توطئه استکبار جهانی و اسرائیل جنایتکار را در جنگ‌های ترکیبی نقش بر آب خواهد کرد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، و کلیه شهدای والا مقام مخصوصاً دانش آموزان شهید، یوم الله ۱۳ آبان را به همه مردم شریف ایران اسلامی و لرستان قهرمان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان عزیز و با بصیرت تهنیت عرض می‌نمایم و از عموم امت حزب‌الله، مومن و خداجوی استان لرستان، دانش آموزان و دانشجویان دعوت می‌کنم با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، اجتماعی باشکوه را نمایش گذارند، و حماسه عظیم دیگری از همبستگی و وحدت امت حزب الله و اقتدار ایران اسلامی را برای این مرز و بوم رقم بزنند.

سید احمدرضا شاهرخی

۱۲ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۲۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۸