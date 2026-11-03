پلیس شاهین شهر دو سارق خودرو ، قطعات و اموال داخل خودرو را که در پنج شهرستان استان اصفهان سرقت می کردند شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دو سارق حرفه ای که با یک دستگاه خودروی سواری زانتیای سرقتی با پلاک مسروقه اقدام به سرقت اموال داخل خودرو و قطعات خودرو های شهروندان در اصفهان و شهرستان های مجاور می کردند شناسایی و در شاهین شهر به دام افتادند.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود :در بازرسی از مخفیگاه سارقان علاوه بر خودروی زانتیا، یک دستگاه سواری زانتیای دیگر که سارقان دو شب قبل از شهرستان نجف آباد سرقت کرده بودند کشف و مشخص شد متهمان قصد داشتند هر دو خودرو را به فروش برسانند.

سرهنگ بدیعیان با اشاره به اعتراف سارقان به چندین فقره سرقت خودرو، اموال داخل خودرو و پلاک خودرو در در شهرستان های اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد، برخوار و تیران و کرون گفت : این سارقان طی یک فقره سرقت بیش از ۱۱ میلیارد تومان، طلا و دلار از داخل خودروی یک کسبه طلا فروش در یکی از شهرستان های استان سرقت کرده بودند.