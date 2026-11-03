به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با استناد به مصوبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و سوخت استان، ۲۲۰ تراکتور از روستای سمقاور شهرستان کمیجان مجهز به سیستم ردیابی شدند.

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در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام در شهرستان شازند مقرر شد این مراسم در شش شهر و روستا‌های تابعه با اجرای برنامه‌هایی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شود.

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در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فراهان هماهنگی برای استقبال از شهدای گمنام، مراسم سیزدهم آبان و مراسم راهیان نور تصمیماتی گرفته شد.

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در نشست کارگروه اجتماعی تفرش هم برای برگزاری مراسم استقبال از شهدای گمنام در روز هفدهم آبان ماه برنامه ریزی شد.

همچنین مقرر شد مراسم سالروز ورود رهبر شهید به این شهرستان تفرش هم روز ۲۷ آبان‌ماه، هم‌زمان با نماز مغرب و عشا در مصلی ولایت شهر تفرش برگزار شود.

میقانی فرماندار هم با اشاره به اهمیت اجرای سرشماری نفوس و مسکن، خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای انجام این طرح شد.

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سرشماری نفوس و مسکن شهرستان کمیجان با چهار گروه به صورت همزمان در سطح شهر و روستا‌های شهرستان در حال برگزاریست

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در آستانه سیزدهم آبان و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان فراهان با حضور مردم و مسئولان، دانش‌آموزان و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

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