نشست پرسش و پاسخ «نوجوانان و رسانه» با محوریت جنگ شناختی، در مدرسه تیزهوشان آبادان برگزار شد.

پاسخ‌گویی به دغدغه‌های نوجوانان در نشست «نوجوانان و رسانه» در آبادان

پاسخ‌گویی به دغدغه‌های نوجوانان در نشست «نوجوانان و رسانه» در آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این نشست، دانش‌آموزان پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی با اهالی رسانه در شبکه آبادان مطرح کردند و به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در این نشست، برگزاری چنین برنامه‌هایی را فرصتی برای تمرین گفت‌وگو و بیان دیدگاه‌های نوجوانان دانست و گفت: جوانان نیاز دارند بتوانند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند و پاسخ‌های مناسب دریافت کنند.

وی افزود: حضور افرادی با اطلاعات به‌روز و آگاهی کافی در این نشست‌ها می‌تواند به برقراری ارتباط مؤثرتر با نوجوانان و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان کمک کند.

این دانش‌آموز ، برگزاری چنین برنامه‌هایی را در شرایط کنونی کشور و با توجه به مسائل سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای، برای افزایش آگاهی و تقویت قدرت تحلیل جوانان مؤثر دانست.