پارسا شهشهانی، نماینده شنا کشورمان در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، راهی مرحله نهایی شد.

بازی‌های المپیک جوانان؛ صعود نماینده شنای ایران به مرحله نهایی

بازی‌های المپیک جوانان؛ صعود نماینده شنای ایران به مرحله نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پارسا شهشهانی نماینده شنا کشورمان در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، با ثبت زمان ۵۷ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه، در جایگاه سوم گروه خود قرار گرفت و با توجه به رکوردش در مجموع گروه‌ها، راهی مرحله نهایی شد.

نماینده شنای ایران که پیش از این موفق به کسب مدال نقره ماده ۲۰۰ متر کرال پشت شده بود، تا ساعاتی دیگر در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت به مصاف رقبایش می‌رود.