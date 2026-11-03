در جریان برگزاری هم اندیشی اساتید دانشگاه باقرالعلوم (ع) با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که با موضوع «نقش دیپلماسی عمومی در حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، از آقای اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به پاس موضع‌گیری‌های صریح، هوشمندانه، در عرصه دیپلماسی و تبیین و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در جریان برگزاری هم اندیشی اساتید دانشگاه باقرالعلوم (ع) با حضور آقای اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که با موضوع «نقش دیپلماسی عمومی در حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، از آقای اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به پاس موضع‌گیری‌های صریح، هوشمندانه، به‌موقع و مقتدرانه در عرصه دیپلماسی و تبیین و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات و مسائل بین‌المللی تقدیر شد.

این تقدیر در حضور جمعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و در حاشیه این نشست علمی که در سالن شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، صورت گرفت.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شمس‌الله مریجی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع)، با اهدای تقدیرنامه‌ای از تلاش‌ها و رویکرد حرفه‌ای دکتر بقائی در جایگاه سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور تجلیل کرد.

در این تقدیرنامه، بر اهمیت اتخاذ مواضع روشن، مستدل و قاطع در عرصه بین‌المللی و نقش مؤثر سخنگوی وزارت امور خارجه در بازتاب دیدگاه‌ها، تبیین سیاست‌ها و دفاع از منافع و مواضع جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است.