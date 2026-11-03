۵۸ میلیون آمریکایی در حالی در رای گیری زودهنگام انتخابات آمریکا شرکت کردند که به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن افزایش ۳۸ درصدی قیمت بنزین و ۷۰ درصدی قیمت گازوئیل در تلاش برای تغییر در نظام سیاسی این کشور هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دانشگاه فلوریدا اعلام کرد شمار شرکت‌کنندگان در رأی‌گیری زودهنگام از ۵۸ میلیون نفر فراتر رفته است.

رای‌گیری ایالت تگزاس در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آغاز شد. همزمان این شبکه تلویزیونی اعلام کرد: انجمن خودروی آمریکا اعلام کرد: قیمت بنزین در روز برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای حدود ۳۸ درصد بالاتر از سطح آن در یک سال گذشته است.

همچنین این انجمن اعلام کرد: قیمت گازوئیل در روز انتخابات حدود ۷۰ درصد بالاتر از سطح یک سال پیش است.

آمریکایی‌ها درحالی امروز برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره پای صندوق‌های رأی می‌روند که قیمت گازوئیل در ۸ ماه گذشته و همزمان با جنگ علیه ایران، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته و به ۶.۳۵ دلار برای هر گالن رسیده است.

اقدامات دولت ترامپ برای مهار قیمت‌ها، از آزادسازی ذخایر اضطراری تا معافیت مالیاتی گازوئیل، تاکنون نتوانسته فشار بازار را برطرف کند.

افزایش هزینهٔ سوخت حالا کشاورزان و کامیون‌داران را هم تحت فشار قرار داده و می‌تواند به گرانی کالا‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

همزمان با این شرایط، نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد محبوبیت ترامپ به ۳۲ درصد رسیده و ۷۸ درصد رأی‌دهندگان، افزایش هزینهٔ زندگی را از عوامل مهم تصمیم‌گیری در انتخابات می‌دانند؛ موضوعی که می‌تواند به پاشنه‌آشیل جمهوری‌خواهان در رقابت کنگره تبدیل شود.