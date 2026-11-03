به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرونده هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان امروز با انجام ۲ مسابقه بسته شد.

در کرمان پرسپولیس صدرنشین مهمان گل گهر سیرجان بود که در این مسابقه میزبان با شکست ۲ بر یک سرخپوشان تهرانی اولین باخت آنها در لیگ را رقم زدند.

همچنین در ورزشگاه کارگران تهران استقلال میزبان ایستای البرز بود که این بازی با تک گل نیلوفر عظیمی به سود آبی‌های پایتخت به پایان رسید تا هفته ششم مسابقات به پایان برسد.

در جدول رده بندی پرسپولیس با ۱۵ امتیاز همچنان صدرنشین است و گل گهر با سه امتیاز امروز با ۱۲ امتیاز به رده دوم صعود کرد. استقلال هم با ۱۰ امتیاز در رده پنج قرار دارد.