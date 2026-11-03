مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از مشارکت گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان خبر داد و اعلام کرد: اجرای سرود گروهی ۳۱۳ نفره، برپایی غرفه‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌های یادبود شهدای دانش‌آموز از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، فرزاد شعبانی در گفت‌وگوی زنده با برنامه «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به برنامه‌ریزی مدارس استان برای گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: مدارس البرز علاوه بر اجرای ویژه‌برنامه‌های مناسبتی، با تدارک فعالیت‌های فرهنگی و هنری، زمینه حضور فعال دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های شاخص این مراسم، اجرای سرود ۳۱۳ نفره دانش‌آموزی در بخش پایانی راهپیمایی است. همچنین غرفه‌هایی برای ارائه آثار هنری، نمایش دستاوردهای دانش‌آموزان و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مسیر مراسم برپا خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اهمیت پاسخ‌گویی به دغدغه‌های نسل نوجوان و جوان گفت: برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ در مدارس با هدف فراهم کردن فضای گفت‌وگو و پاسخ‌گویی به پرسش‌های دانش‌آموزان درباره مسائل مختلف نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شعبانی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را از دیگر محورهای برنامه‌های امسال آموزش و پرورش عنوان کرد و با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب و شهیده محدثه علیزاده، از شهدای استان البرز، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل جدید تأکید کرد.

وی همچنین حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای نمایش مشارکت اجتماعی جامعه تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: حضور اقشار مختلف مردم در اجتماعات طی ۲۴۶ شب گذشته، نشان‌دهنده استمرار همراهی و همبستگی اجتماعی است و جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان نیز در این عرصه حضور خواهند داشت.

شعبانی با اشاره به همکاری تشکل‌های دانش‌آموزی در برگزاری مراسم گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سازمان دانش‌آموزی و بسیج دانش‌آموزی در کنار سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، در اجرای برنامه‌های این روز مشارکت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در پایان درباره زمان برگزاری مراسم در کرج گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح از میدان توحید آغاز می‌شود و در محل اجتماع پایانی، برنامه‌هایی از جمله سخنرانی، اجرای گروه‌های هنری و سرود دانش‌آموزی برگزار خواهد شد.

برنامه‌های امسال آموزش و پرورش البرز با محوریت مشارکت دانش‌آموزان، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز در مدارس و مسیر راهپیمایی اجرا می‌شود.