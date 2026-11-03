معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با تأکید بر ضرورت تبدیل جشنواره ملی کتاب رشد به جریانی مستمر و اثرگذار در زیست‌بوم کتاب کودک و نوجوان، بر تقویت نقش آن در شناسایی و معرفی آثار ارزشمند، حمایت از تولید کتاب‌های باکیفیت، بهره‌گیری از ابزار‌های نوین ترویج کتاب‌خوانی و گسترش همکاری با نهاد‌های فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام علی لطیفی در نشست شورای سیاست‌گذاری بیست‌وچهارمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد ، با تشریح فلسفه و رویکرد این رویداد، جشنواره کتاب رشد را فراتر از جشنواره‌های متعارف حوزه کتاب دانست و گفت : این جشنواره ناظر بر یک فرایند مستمر در نظام آموزش‌وپرورش است و هدف آن صرفاً انتخاب تعدادی کتاب و معرفی آثار برگزیده نیست؛ بلکه تلاش می‌کند با شناسایی، ارزیابی و معرفی آثار ارزشمند، به تحقق اهداف تربیتی و آموزشی کمک کند.

جشنواره کتاب رشد؛ فراتر از ارزیابی و انتخاب آثار برگزیده

وی با اشاره به تفاوت ساختاری جشنواره کتاب رشد با رویداد‌های معمول این حوزه افزود: جشنواره کتاب رشد فراخوان مقطعی ندارد، بلکه در طول سال آثار منتشرشده را دریافت و ارزیابی می‌کند و مراسم اختتامیه در واقع پایان یک فرایند یک‌ساله است. این رویکرد فرصتی فراهم می‌کند تا کتاب‌های مناسب و باکیفیت، متناسب با نیاز‌های مخاطبان مختلف، شناسایی و در اختیار دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها قرار گیرند.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به گستره فعالیت‌های بیست‌وسومین دوره جشنواره، از ارزیابی هزاران اثر و مشارکت گسترده ناشران در این رویداد یاد کرد و گفت: ظرفیت جشنواره باید به‌گونه‌ای توسعه یابد که علاوه بر شناسایی آثار برتر، زمینه معرفی مؤثرتر کتاب‌ها و افزایش بهره‌مندی مخاطبان از این منابع نیز فراهم شود.

از نشان رشد تا روایت چندرسانه‌ای کتاب‌ها

لطیفی با تأکید بر ضرورت پیوند میان ارزیابی کتاب‌ها و ترویج عملی فرهنگ مطالعه، به اقدامات مکمل جشنواره در دوره‌های اخیر اشاره کرد و افزود: یکی از رویکرد‌های مهم، توجه به ابزار‌ها و ظرفیت‌های متنوعی است که می‌توانند دانش‌آموزان را به کتاب و کتاب‌خوانی علاقه‌مند کنند.

وی برگزاری رویداد «کتاب‌نما»، تولید محتوای چندرسانه‌ای، معرفی آثار در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های تلویزیونی و همچنین برنامه تلویزیونی «رشدینو» در شبکه امید را از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر برشمرد و گفت : در این رویکرد، علاوه بر معرفی کتاب‌های دارای نشان رشد، ظرفیت ابزار‌های نوین، نرم‌افزار‌ها و محصولات فرهنگی و رسانه‌ای نیز برای توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین به راه‌اندازی و توسعه سامانه معرفی آثار جشنواره اشاره کرد و افزود : این سامانه امکان معرفی کتاب‌های دارای نشان رشد را به تفکیک دوره‌های تحصیلی و گروه‌های مخاطب فراهم کرده است و می‌تواند در انتخاب منابع مناسب برای دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به اقدام انجام‌شده در زمینه اهدای نشان افتخار رشد به نویسندگانی که در طول دوره‌های مختلف جشنواره بیشترین آثار حائز نشان رشد را داشته‌اند، این رویکرد را فرصتی برای معرفی چهره‌های اثرگذار و تقویت انگیزه فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان دانست.

محور‌های ویژه بیست‌وچهارمین دوره؛ از «پدر امت» تا «کودکان میناب»

لطیفی همچنین به محور‌های ویژه پیش‌بینی‌شده برای بیست‌وچهارمین دوره جشنواره اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش شده است با تمرکز بر چند موضوع مهم و متناسب با نیاز‌های فرهنگی و تربیتی جامعه، زمینه شناسایی و معرفی آثار ارزشمند بیشتری فراهم شود.

بر این اساس، «جایزه ویژه پدر امت» با محوریت شخصیت و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی، به‌عنوان یکی از محور‌های ویژه این دوره در نظر گرفته شده است.

همچنین جایزه ویژه «ایران عزیز» با تمرکز بر موضوعاتی همچون جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نماد‌های هویت‌ساز ملی از جمله تنگه هرمز، پرچم و ناو دنا و نیز روایت دستاورد‌های انقلاب اسلامی دنبال می‌شود.

«جایزه ویژه ملت قهرمان» با محوریت بعثت و نقش‌آفرینی مردم در تحولات کشور، «جایزه ویژه کودکان میناب» با تمرکز بر شهدای دانش‌آموز و حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، «جایزه ویژه روشنا» با موضوع مهدویت، انتظار، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی در ساخت تمدن آینده و «جایزه ویژه جهش تمدنی» از دیگر محور‌های ویژه این دوره هستند.

وی با تأکید بر اینکه برخی موضوعات ویژه در چند دوره متوالی جشنواره دنبال می‌شوند، گفت : تولید کتاب باکیفیت برای کودکان و نوجوانان در موضوعات بنیادین، نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت است و نمی‌توان انتظار داشت با اقدامات کوتاه‌مدت به جریان تولید آثار اثرگذار دست پیدا کنیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه اثرگذاری جشنواره، به اهمیت نقش‌آفرینی نهاد‌ها و مجموعه‌های مختلف فرهنگی در توسعه کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و توجه به ظرفیت‌های موجود و طراحی اقدامات مشترک برای تقویت این حوزه را خواستار شد.

لطیفی با بیان اینکه دستاورد‌های جشنواره کتاب رشد ارزشمند است، گفت : با وجود فعالیت‌های انجام‌شده و تولید آثار متعدد، وضعیت زیست‌بوم کتاب و کتاب‌خوانی کودک و نوجوان همچنان نیازمند توجه و اقدامات گسترده‌تر است.

وی افزود: نگاه ما به جشنواره بیست‌وچهارم نباید صرفاً به برگزاری یک دوره و انتخاب آثار برگزیده محدود شود؛ بلکه لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت دبیرخانه دائمی جشنواره، زمینه گفت‌و‌گو، هم‌فکری و برنامه‌ریزی برای بهبود روند‌های مرتبط با کتاب، کتابخانه و ترویج کتاب‌خوانی فراهم شود.