رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول از آغاز فرآیند بازنگری در طرح مدیریت پارک‌های جنگلی لاله و میلاد این شهرستان به منظور بهبود ساختار مدیریتی، افزایش کارایی عملیات، توسعه خدمات رفاهی و حفاظتی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شفیعی‌زاده با اشاره به ارزیابی عملکرد مجری پارک لاله دزفول در کمیسیون تخصصی سازمان منابع طبیعی کشور بیان کرد: این کمیسیون پس از ارزیابی دقیق کارشناسی گزارش عملکرد مجری پارک جنگلی لاله، با توجه به وجود ابهام در شرح خدمات مجری ذیل طرح مدیریت این پارک، ۲ ماه مهلت برای بازنگری و شفاف سازی این طرح را تعیین کرد.

وی ادامه داد: مجری پارک جنگلی لاله مکلف شده است تا طی ۲ هفته بازنگری طرح مدیریت این پارک را به منظور تصویب به کمیته فنی منابع طبیعی خوزستان ارایه کند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول با اشاره به بازدیدهای مختلف مسوولان استانی منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان برای ارزیابی دقیق وضعیت این پارک و عملکرد مجری آن گفت: توجه به مطالبه‌های مردم به منظور استفاده عمومی از این پارک، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، رفاهی و بهداشتی و همچنین انجام اقدام‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و نگهداری مطلوب این پارک جنگلی مورد تاکید است.

وی افزود: انتظار می‌رود که طرح بازنگری شده مدیریت پارک لاله دزفول تا یک ماه آینده در کمیته فنی منابع طبیعی خوزستان به تصویب برسد تا با تصویب این طرح، امکان ارزیابی دقیق و تعیین تکلیف این پارک فراهم شود.

شفیعی‌زاده بیان کرد: مجری پارک لاله در صورتی که در مهلت ۲ ماهه نتواند به تعهدات خود عمل کند، با توجه به اینکه تمام مراحل فسخ قرارداد آن پیش از این طی شده است، پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون تخصصی سازمان منابع طبیعی کشور ارسال می‌شود.

پارک جنگلی میلاد دارای پیوست گردشگری می‌شود

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول با اشاره به بازنگری طرح مدیریت پارک جنگلی میلاد نیز گفت: اگرچه مجری این پارک طی سه سال اخیر، اقدام به کاشت تعداد زیادی نهال و فعال کردن نهالستان این پارک کرده ولی انتظارها پیرامون بهره برداری از این پارک به عنوان یک زیرساخت گردشگری برآورده نشده است.

وی ادامه داد: طرح مدیریت پارک جنگلی میلاد نیز بازنگری و در مرحله تصویب نهایی است که با نهایی شدن اصلاح‌های مورد انتظار، این پارک جنگلی دارای پیوست قوی گردشگری برای استفاده عموم مردم می‌شود.

پارک ۹۰ هکتاری لاله دزفول که در ۱۰ کیلومتری شهر دزفول واقع شده است، در سال‌های گذشته با داشتن درختان سر به فلک کشیده و فضایی آرامش بخش، پذیرای گردشگران بسیاری بود.

این بوستان در سال ۹۵ تحویل شهرداری دزفول شد که اقدام‌هایی نظیر ساخت سکو، سرویس بهداشتی و نمازخانه در این پارک جنگلی صورت گرفت؛ قرار بود مجموعه اقامتی، گردشگری، بازی‌های آبی، گیاهان دارویی، گلخانه و شهربازی نیز در آن راه‌اندازی شود ولی پس از مدتی بوستان به پیمانکار دیگری واگذار و دست شهرداری از آن کوتاه شد.

واگذاری این بوستان به پیمانکار جدید وضعیت را نه تنها بهتر نکرد بلکه بدتر کرد؛ درهای ورودی نمازخانه و سکوهای بتنی نصب شده به سرقت رفتند و درختان بسیاری به علت آبیاری نشدن، خشک شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان مرداد سال گذشته فسخ قرارداد پیمانکاری پارک جنگلی لاله دزفول را به علت نارضایتی فنی و مدیریت اعلام کرد.

شهرستان دزفول حدود ۴۷۰ هزار هکتار منابع طبیعی دارد که ۳۵۰ هزار هکتار آن منابع ملی است ضمن اینکه ۲۳۰ هزار هکتار جنگل در دزفول وجود دارد که پوشش گیاهی آن بلوط، کلخونگ، بادام و کیکوم است.