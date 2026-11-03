مجمع نمایندگان گیلان به مناسبت ۱۳ آبان، از مردم بصیر و انقلابی استان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پیام مجمع نمایندگان گیلان به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران، تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ روزی که به نماد ایستادگی، استقلال‌طلبی و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی و سلطه‌طلبی قدرت‌های بیگانه تبدیل شد.

این روز تاریخی، یادآور اندیشه‌های بلند و آرمان‌های استکبارستیزانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است؛ بزرگ‌مردی که با تکیه بر ایمان، خودباوری و اراده ملت ایران، پرچم استقلال و آزادی را برافراشت و مبارزه با سلطه‌گری و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر را به یکی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی تبدیل کرد.

مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یاد و خاطره امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، شهدای والامقام جنگ تحمیلی اخیر و به ویژه دانش‌آموزان مظلوم و شهید مدرسه میناب را گرامی می‌دارد و تأکید می‌کند که خون پاک این شهیدان، نه تنها چراغ راه ملت ایران، بلکه سرمایه‌ای ماندگار برای تداوم مسیر عزت، استقلال و مقاومت کشور خواهد بود.

امروز، در پرتو آرمان‌های امامین انقلاب و با هدایت و رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صیانت از استقلال و اقتدار ملی، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، تقویت بصیرت نسل جوان و پاسداری از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، مسئولیتی خطیر و ضرورتی انکارناپذیر است.

بی‌تردید، ملت بزرگ ایران با اتکا به ایمان، آگاهی، وحدت و روحیه استکبارستیزی، همچنان در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی قدرت‌های مستکبر ایستادگی خواهد کرد و با حفظ آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی ایران عزیز را با قدرت ادامه خواهد داد.

مجمع نمایندگان مردم شریف استان گیلان در مجلس شورای اسلامی