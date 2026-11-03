امام جمعه اصفهان با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن حمایت‌های مالی و بیمه‌ای، خواستار تمرکز پرداخت یارانه و ارائه خدمات بیمه سلامت بر دهک‌های کم‌درآمد و اقشار نیازمند شد.

یارانه و خدمات بیمه سلامت باید به اقشار نیازمند اختصاص یابد

یارانه و خدمات بیمه سلامت باید به اقشار نیازمند اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد، در دیدار مدیرکل و معاونان بیمه سلامت استان اصفهان، با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌ها و هدفمند کردن حمایت‌های دولتی گفت: در شرایط کنونی باید از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کرد و منابع حمایتی را به‌درستی در اختیار اقشار نیازمند قرار داد.

وی با اشاره به نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار محروم افزود: افرادی که زیر پوشش این نهاد‌ها قرار دارند، باید به‌درستی مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند و پرداخت یارانه نیز باید با توجه به وضعیت اقتصادی افراد و نیازمندی خانوار‌ها انجام شود.

امام جمعه اصفهان با تأکید بر ضرورت هدفمندی خدمات بیمه سلامت گفت: در پرداخت یارانه باید دهک‌های نیازمند در اولویت باشند و در حوزه بیمه سلامت نیز همین رویکرد دنبال شود تا منابع به افرادی اختصاص یابد که بیشترین نیاز را به حمایت دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به هزینه‌های کلان نگهداری و توسعه زیرساخت‌های کشور، از جمله جاده‌ها و صنعت برق، گفت: اگر در طول یک سال به جاده‌ها رسیدگی نشود، زیرساخت‌هایی که طی ۴۶ سال ایجاد شده‌اند، به‌تدریج آسیب می‌بینند و از بین می‌روند.

پوشش رایگان بیمه سلامت برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در اصفهان

در ادامه این نشست، علی جمشیدیان مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان به مناسبت هفته بیمه سلامت، گزارشی از عملکرد شش‌ماهه این سازمان در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در استان اصفهان به‌صورت رایگان زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که این پوشش با هدف حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد ارائه شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان همچنین با اشاره به نظام تخفیف حق بیمه بر اساس دهک‌های درآمدی اظهار کرد: علاوه بر پوشش بیمه‌ای و قرارداد با بیمارستان‌ها، در مواردی که بیمه‌شدگان، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، برای تأمین هزینه‌های درمان با مشکل مواجه شوند، تا سقف ۱۸۵ میلیون تومان کمک‌هزینه درمان به آنان پرداخت می‌شود.