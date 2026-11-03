تیم والیبال ساحلی کشورمان با پذیرش شکست مقابل آلمان، قهرمان زیر ۱۸ سال جهان، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های المپیک جوانان بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار که از شنبه نهم آبان آغاز شده است، امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان) در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد.

تیم والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) با دو برد و یک شکست در مرحله گروهی در رتبه دوم گروه قرار گرفت و راهی مرحله حذفی شد، این تیم در مرحله یک چهارم نهایی قزاقستان را از پیش رو برداشت، و امروز به مصاف آلمان (Hüper / Wüst) رفت و نتیجه را دو بر صفر واگذار کرد.

نمایندگان کشورمان در این مسابقه که از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه شروع شد با امتیاز‌های (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۷) مغلوب این تیم شد و از راه یابی به مرحله نیمه نهایی بازماند و به کار خود در داکار پایان داد.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.