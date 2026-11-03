به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی اظهار داشت: ایجاد ارتباط مؤثر میان زنان کارآفرین، زمینه توسعه کسب‌ و کارها، تبادل تجربه و ایجاد فرصت‌ های جدید اقتصادی را فراهم می‌ کند.

آذر کیانی‌ نژاد که در نشست هم‌ اندیشی نقش رسانه در حضور موفق‌ تر بانوان کارآفرین در چرخه اقتصاد سخن می گفت، افزود: شبکه‌ سازی میان بانوان فعال اقتصادی از اهداف مهم این کانون است.

کیانی‌ نژاد با اشاره به دشواری فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی، بر ضرورت فراهم شدن فرصت‌ های برابر، شفافیت و عدالت در ساختارهای اقتصادی تأکید کرد و ادامه داد: زنان فعال اقتصادی علاوه بر چالش‌ های عمومی کارآفرینی، با موانع مضاعفی روبه‌رو هستند.

وی همچنین کم‌ رنگ بودن حضور زنان در عرصه‌ های اقتصادی و رسانه‌ ای را موضوعی دوطرفه دانست و بر ضرورت گفتگوی مشترک میان فعالان اقتصادی و رسانه‌ ها برای شناسایی موانع و فراهم کردن فرصت بیشتر برای معرفی توانمندی‌ های بانوان تأکید کرد.