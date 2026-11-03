رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت ناترازی انرژی، خواستار توسعه ذخیره‌سازی سوخت، تأمین گاز و مشارکت این بخش در توسعه میدان‌های نفتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود نجفی‌عرب امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در نشست با حمید بورد، سرپرست وزارت نفت بر ضرورت بهره‌گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی برای حل چالش‌های حوزه انرژی تأکید و بیان کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در زمینه مدیریت مصرف، تأمین انرژی و عبور از بحران‌های پیش‌رو با وزارت نفت همکاری کند.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: باید از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی برای ارائه راهکار‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف بخاری‌های گازی و مدیریت مصرف در بخش خانگی استفاده کرد. البته اجرای این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منافع اقتصادی بخش خصوصی نیز در آن دیده شود، زیرا بدون توجیه اقتصادی، امکان تداوم و اجرای مؤثر طرح‌ها وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در مراکز تجاری و فروشگاهی تصریح کرد: باید الگو‌های مصرف و ساعت‌های فعالیت مراکز تجاری نیز مورد بازنگری قرار گیرد و از تجربه کشور‌های دیگر در این زمینه استفاده شود.

نجفی‌عرب با بیان اینکه بخش خانگی بیشترین سهم مصرف گاز را به خود اختصاص داده است، بر ضرورت توجه جدی به اصلاح الگوی مصرف در این بخش تأکید کرد و گفت: برای عبور از شرایط پیش‌رو باید موضوع استفاده از سوخت جایگزین با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود. همچنین شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی باید از هم‌اکنون برای تکمیل ذخایر سوخت مایع خود اقدام کنند و تأمین سوخت را به زمان بروز بحران موکول نکنند.

او با تأکید بر ضرورت بررسی راهکار‌های واردات گاز گفت: باید با برگزاری نشست‌های مشترک میان وزارت نفت و بخش خصوصی، امکان واردات گاز یا استفاده از دیگر ظرفیت‌های تأمین انرژی بررسی شود تا در فصل سرد سال با کمترین میزان قطعی روبه‌رو باشیم.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اهمیت پایداری تأمین انرژی در شمال کشور افزود: استان‌های مازندران، گلستان و گیلان نقش مهمی در تأمین محصولات پروتئینی دارند، ازاین‌رو باید تأمین پایدار انرژی این مناطق به‌صورت جدی در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نجفی‌عرب با اشاره به ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه میدان‌های نفت و گاز تصریح کرد: باید زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میدان‌ها فراهم شود. در این زمینه لازم است موانع رقابت و مشارکت شرکت‌های خصوصی و دولتی در مناقصه‌ها بررسی و برطرف شود تا از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان فنی بخش خصوصی هم‌سو با منافع ملی استفاده شود.

در این نشست برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران دیدگاه‌های خود درباره همکاری بخش خصوصی با صنعت نفت، مدیریت تقاضا در بخش انرژی، سوخت‌رسانی به برخی کسب‌وکار‌ها ازجمله اسنپ و تپسی و لزوم توسعه صنعت سی‌ان‌جی را مطرح کردند.

نشست هم‌اندیشی اهمیت تامین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد سال، چالش‌های پیش روی بخش انرژی و آثار آن بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) با حضور حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.