رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز از عموم مردم، دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت کرد و گفت: مراسم محوری این روز در کرج، ساعت ۹ صبح از میدان توحید آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، شمس ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با برنامه «امروز البرز» صدا و سیمای استان با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: مراسم امسال باید با شکوه و رویکردی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شود و حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملی در برابر استکبار جهانی باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این روز افزود: ۱۳ آبان یادآور رویدادهای مهمی در تاریخ معاصر ایران و نماد مبارزه ملت ایران با استکبار است؛ حوادثی که موجب شد این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز ثبت شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز با یادآوری شهادت جمعی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، این مناسبت را فرصتی برای پاسداشت ایثار و مقاومت نسل دانش‌آموز و تبیین نقش جوانان در تحولات کشور دانست.

شمس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه در ماه رمضان، گفت: به اعتقاد وی، این حوادث بار دیگر اهمیت حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها را آشکار کرد.

وی همچنین با اشاره به حمله به مدرسه محل تحصیل دانش‌آموزان و شهادت ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان و افراد بی‌گناه، این اقدام را محکوم کرد و گفت: هدف قرار گرفتن محیط آموزشی و جان باختن افراد غیرنظامی، واکنش و محکومیت آزادگان جهان را به دنبال داشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، حضور مردم در اجتماعات و میدان‌ها طی ماه‌های گذشته را نشانه‌ای از همبستگی اجتماعی عنوان کرد و بر ضرورت حفظ وحدت و مشارکت آحاد جامعه در شرایط حساس کشور تأکید کرد.

شمس در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای، موضوع تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی تحریم‌های آمریکا و متحدانش را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت حفظ استقلال و عزت ملی در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.

وی در پایان با دعوت از دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و سایر اقشار مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر ضرورت مشارکت گسترده مردم در این مراسم تأکید کرد.

بر اساس اعلام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در کرج ساعت ۹ صبح از میدان توحید آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر تعیین‌شده در بلوار امامزاده حسن (ع) در مصلی نماز جمعه اجتماع خواهند کرد.

این مراسم هم‌زمان با برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیگر شهرستان‌ها و شهرهای استان البرز برگزار خواهد شد.