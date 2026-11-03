سردار «قاسم قریشی» جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور در یادمان شرهانی با اشاره به شکست استکبار در برابر مقاومت ایران گفت: از این پس نیروهای وابسته به ارتش آمریکا در هیچ کجای جهان امنیت و آسایش نخواهند داشت.

این به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «قاسم قریشی» جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور در آیین افتتاحیه راهیان نور دانش‌آموزی کشور و گرامیداشت عملیات محرم اظهار کرد: استکبار جهانی در دهه‌های گذشته با به کارگیری دست‌نشاندگانی چون رژیم بعث صدام، گروهک داعش و جریان‌های تجزیه‌طلب، جنگ‌های هشت‌ساله و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه را به ایران و منطقه تحمیل کرد، با این حال مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران تمام نقشه‌های شوم استکبار را نقش بر آب ساخت.

وی افزود: دشمنان وقتی دریافتند مزدوران منطقه‌ای کارایی لازم را ندارند، مستقیم وارد میدان شدند و با این باور واهی که می‌توانند ساختار دفاعی ایران را مانند ونزوئلا و عراق فروپاشند، پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و مناطق مسکونی از جمله مدرسه‌ای در میناب را آماج تعرض قرار دادند و با درایت فرماندهی کل قوا و هوشیاری نیروهای مسلح پاسخ‌هایی کوبنده دریافت کردند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: بنا به اذعان فرمانده ناتو، هزاران پرواز جنگنده علیه سرزمین کشورمان سازماندهی شده بود، اما با وجود برقراری پل هوایی گسترده میان اروپا و آمریکا، دست یاری خداوند آشکار شد و دشمن در میدان جنگ ترکیبی، تبلیغاتی و نظامی از پایداری ملت ایران شکست خورد و بی‌تردید پیروزی پایدار از آن جبهه حق است.

سردار قریشی با استناد به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی گفت: سرشت تمدن غربی آمیخته با خونریزی، غارتگری و تباهی است و کارنامه دولت‌های غربی از جنایت‌های اسپانیا، پرتغال، فرانسه و انگلیس علیه بومیان قاره‌های دیگر تا برپایی جنگ‌های صلیبی و دو جنگ جهانی، گواهی روشن بر این ادعاست.

وی با مقایسه پیشرفت‌های انقلاب اسلامی یادآور شد: سرزمینی که در گذشته توان مهندسی ساخت ساده‌ترین سیلوی گندم را نداشت، اکنون در جایگاه سه کشور نخست سدساز جهان ایستاده است و پیشرفته‌ترین پالایشگاه‌های نفت و گاز خاورمیانه را می‌سازد و در صنایع هوافضا، ساخت شناورهای دریایی، داروسازی و پزشکی نوین به سرآمدی علمی و منطقه‌ای رسیده‌ایم.

سردار قریشی با اشاره به جایگاه ایلام در دوران دفاع مقدس گفت: نبرد پرشکوه محرم از شاهکارهای دفاعی بود که با همراهی جانانه مردم استان ایلام و پشتیبانی رزمندگان دیگر مناطق کشور رقم خورد و نبردهای سرنوشت‌ساز آزادسازی میمک، کربلای یک و رشته عملیات‌های والفجر، دست ناپاک اشغالگران بعثی را برای همیشه از این مرز و بوم کوتاه کرد.

وی راهیان نور را بستری پایدار برای بازتولید ارزش‌ها و خنثی‌سازی شبیخون فرهنگی دشمن دانست و بیان کرد: حضور نوجوانان و دانش‌آموزان در یادمان‌های دفاع مقدس، زمینه‌ساز پرورش انسان‌هایی ایثارگر مانند شهید حججی است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین در پایان با هشدار جدی به پایگاه‌های فرامنطقه‌ای متخاصم خاطرنشان کرد: از این پس نیروهای وابسته به ارتش آمریکا در هیچ کجای جهان امنیت و آسایش نخواهند داشت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در انتخاب هدف، دامنه، برد و شدت پاسخ تنبیهی خود، جز ملاحظه‌های راهبردی و فرماندهی، هیچ مانع و مرزی نمی‌شناسند.

سردار« سیدصادق حسینی»فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، نیز در این آیین گفت: حضور ۲۵۰ هزار نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی ایلام پیش‌بینی شده است و با همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم استان، میزبان شایسته‌ای برای زائران سرزمین نور خواهیم بود.

وی افزود: یادمان شهدای شرهانی امروز میزبان یک‌هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز دختر از استان‌های مختلف کشور و یک‌هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز از استان ایلام است.

«احمد کرمی» استاندار ایلام، نیز در این آیین اظهار کرد: اردوهای راهیان نور فراتر از یک سفر و در واقع تجربه‌ای تربیتی و فرهنگی است و حضور در یادمان‌های دفاع مقدس، پیوند نسل آینده با فرهنگ ایثار و شهادت را تقویت می‌کند.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان باید آینده ایران را بسازند؛ ایرانی که خون‌های عزیزان شهید بی‌شماری به پای آن ریخته شد.

عملیات محرم در آبان ۱۳۶۱ با هدف آزادسازی بلندی‌های مرزی حمرین و تأمین امنیت جاده‌های ارتباطی دهلران به خوزستان اجرا شد و استان ایلام دارای ۱۰ یادمان شناسنامه‌دار دفاع مقدس است. در دوران هشت سال دفاع مقدس، ۳۶ هزار دانش‌آموز کشور و ۳۷۶ دانش‌آموز استان ایلام به شهادت رسیدند.