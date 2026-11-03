رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از اعمال محدودیت‌های کامل و مقطعی ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در مسیرهای منتهی به تقاطع شهدا از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، سرهنگ جعفر نادری، رئیس پلیس راهور استان قم، با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان از میدان جانبازان به سمت خیابان شهدا و تقاطع شهدا، جزئیات محدودیت‌های ترافیکی این روز را تشریح کرد.

بر این اساس، ممنوعیت‌های مطلق تردد از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه، سیزدهم آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

وی در این خصوص گفت: ممنوعیت کامل تردد شامل خیابان شهدا، میدان جانبازان و حریم آن، و همچنین خیابان معلم (از تقاطع حجتیه و میدان روح‌الله تا تقاطع شهدا) است.

علاوه بر این، محدودیت‌های ترافیکی در چند محور کلیدی دیگر شامل مسیرهای منتهی به میدان جانبازان از سمت تقاطع جعفرطیار، بلوار دورشهر، زیر پل جمهوری در بلوار امین و میدان فلسطین اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان قم افزود: تمامی کوچه‌ها و معابر منتهی به خیابان شهدا تحت محدودیت کامل قرار دارند و از مبادی میدان روح‌الله، تقاطع ناشران و تقاطع حجتیه نیز به سمت تقاطع شهدا محدودیت ترافیکی به اجرا درمی‌آید.

همچنین با توجه به حضور پرشور شهروندان، احتمال اجرای محدودیت‌های مقطعی در خیابان‌های توحید، آذر و بلوار امین وجود دارد.

سرهنگ نادری در پایان ضمن توصیه به شهروندان برای بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین و همکاری با ماموران پلیس، از کسبه و ساکنان حریم این مسیرها خواست از توقف وسایل نقلیه خود در محدوده اجرای طرح در بازه زمانی یاد شده خودداری کنند.

این محدودیت‌ها تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.