فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی، پس از بررسی در شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی کودکان و نوجوانان، موفق به دریافت پروانه حمایت وزارت آموزش و پرورش شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ فیلم‌های آموزشی و تربیتی با برانگیختن ارزش‌های فطری، ایجاد تنوع در موقعیت‌های یادگیری و بهره‌گیری از قالب‌های جذاب انتقال پیام، می‌توانند به تسهیل، تعمیق و ملموس‌شدن مفاهیم انسانی، اسلامی و انقلابی کمک کنند. حمایت وزارت آموزش و پرورش از سینمای کودک و نوجوان و توجه به آثار فاخر این حوزه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف تبلیغی و رسانه‌ای، زمینه استفاده مؤثرتر از این آثار را در محیط‌های آموزشی فراهم می‌آورد.

بر اساس آیین‌نامه «پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی کودکان و نوجوانان» وزارت آموزش و پرورش، پس از صدور پروانه حمایت برای فیلم‌ها، معاونان و رؤسای سازمان‌ها، مدیران مناطق آموزش و پرورش، مدیران مدارس، رؤسای دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان و سایر واحد‌های آموزشی مجازند از فیلم‌های تأییدشده در این شورا استفاده کنند.

این ظرفیت، ضمن تشویق و ترغیب دانش‌آموزان، دانشجومعلمان، معلمان و خانواده‌ها، امکان بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی برای اطلاع‌رسانی و جذب مخاطبان را نیز فراهم می‌کند.

«جانشین»؛ روایتی از نقش‌آفرینی حسین املاکی در عملیات نصر۴

در همین راستا، پنجمین جلسه شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی کودکان و نوجوانان در سال ۱۴۰۵ به بررسی فیلم سینمایی «جانشین» اختصاص یافت و این اثر به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی موفق به دریافت پروانه حمایت شورا شد.

«جانشین» زندگی پرفرازونشیب و نقش سرنوشت‌ساز حسین املاکی، جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده نصر۴ را روایت می‌کند. تماشای این فیلم برای دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم و دانشجومعلمان، در سطح یک پروانه حمایت، توصیه شده است.

دسترسی به فهرست فیلم‌های دارای پروانه حمایت

مدیران مدارس، خانواده‌ها، معلمان، دانشجومعلمان، دانش‌آموزان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش برای مشاهده فهرست فیلم‌های دارای پروانه حمایت این وزارتخانه می‌توانند به سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی غیرمکتوب، بخش فیلم‌های مستند و سینمایی، به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://standard.roshd.ir/films-cinama

همچنین کارگردانان و تهیه‌کنندگانی که متقاضی دریافت پروانه حمایت وزارت آموزش و پرورش برای آثار خود هستند، می‌توانند از طریق نشانی https://standard.roshd.ir یا شماره تلفن ۸۸۴۹۰۷۲۴ با دبیرخانه شورای صدور پروانه حمایت از فیلم‌های سینمایی کودکان و نوجوانان مستقر در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارتباط برقرار کنند.