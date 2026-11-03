معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، با اشاره به جایگاه راهبردی فرهنگ و تعلیم و تربیت در نظام آموزشی، مدرسه را کانون اصلی تحول و مدیران را عناصر کلیدی تحقق این تحول دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید مصطفی آذرکیش ، در نشست با مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی کشور در خراسان رضوی، با تأکید بر نقش محوری مدیران مدارس در تحقق تحول آموزشی، بر ضرورت تقویت تفکر انتقادی، مهارت حل مسئله و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مأموریت مدارس صرفاً به انتقال دانش و ارتقای نمرات تحصیلی محدود نمی‌شود، افزود : باید به سمت مدرسه استعدادپرور حرکت کنیم؛ مدرسه‌ای که در آن استعدادهای دانش‌آموزان شناسایی و پرورش یابد و آنان برای مواجهه با چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های دنیای جدید آماده شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت پیوند محتوای درسی با تجربه واقعی زندگی، تقویت تفکر انتقادی، قدرت تحلیل و مهارت حل مسئله را از الزامات تربیت نسل آینده برشمرد و گفت : دانش‌آموختگان مدارس علوم و معارف اسلامی باید علاوه بر برخورداری از دانش عمیق، از اخلاق استوار، قدرت تفکر و آمادگی برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی برخوردار باشند.

آذرکیش همچنین با اشاره به برنامه‌های تحولی معاونت آموزش متوسطه، از جمله الگوی مدرسه تراز سند تحول، هوش مصنوعی، ایران دیجیتال، هر دانش‌آموز یک مهارت، جشنواره های دانش‌آموزی، جشنواره نوآوری در فرایند یادگیری و طرح شمیم، بر ضرورت آشنایی مدیران مدارس با این برنامه‌ها و اجرای اثربخش آن‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تغییر رویکرد از برنامه‌محوری به مسئله‌محوری در مدارس، گفت : مدیران باید مسائل واقعی مدرسه را با مشارکت معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها شناسایی و برای حل آنها راهکارهای عملیاتی ارائه کنند؛ چراکه اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و توانمندسازی، در تغییر رفتار و بهبود عملکرد مدرسه نمایان می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی و مشارکت مدیران مدارس علوم و معارف اسلامی، بر پیگیری مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده در حوزه‌های نیروی انسانی، فضا و محتوای آموزشی و حمایت از ارتقای کیفیت فعالیت‌های این مدارس تأکید کرد.