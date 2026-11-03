به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ریحانه کریمی نماینده ایران در دسته ۶۹ کیلوگرم رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان - نینگبو، با ثبت رکورد مجموع ۲۳۶ امتیاز در رده دهم جای گرفت.

او در یکضرب با ۱۰۳ کیلوگرم هجدهم و در دوضرب با ۱۳۳ کیلوگرم هشتم شد.

ریحانه کریمی در یکضرب ۸ کیلوگرم، در دوضرب ۷ کیلوگرم و در مجموع ۱۵ کیلوگرم رکورد‌های دسته ۶۹ کیلوگرم ایران را که در اختیار خودش بود، شکست. او در بازی‌های آسیایی ناگویا هم هر سه رکورد یکضرب، دوضرب و مجموع دسته ۷۷ کیلوگرم ایران را شکسته بود.