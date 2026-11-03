جایگاه دهم ریحانه کریمی در رقابتهای وزنه برداری جهان
ریحانه کریمی نماینده کشورمان در دسته ۶۹ کیلوگرم رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان - نینگبو، در رده دهم قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ریحانه کریمی نماینده ایران در دسته ۶۹ کیلوگرم رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان - نینگبو، با ثبت رکورد مجموع ۲۳۶ امتیاز در رده دهم جای گرفت.
او در یکضرب با ۱۰۳ کیلوگرم هجدهم و در دوضرب با ۱۳۳ کیلوگرم هشتم شد.
ریحانه کریمی در یکضرب ۸ کیلوگرم، در دوضرب ۷ کیلوگرم و در مجموع ۱۵ کیلوگرم رکوردهای دسته ۶۹ کیلوگرم ایران را که در اختیار خودش بود، شکست. او در بازیهای آسیایی ناگویا هم هر سه رکورد یکضرب، دوضرب و مجموع دسته ۷۷ کیلوگرم ایران را شکسته بود.
نتایج دسته ۶۹ کیلوگرم رقابتهای جهانی وزنه برداری ۲۰۲۶؛
یکضرب
۱- کوک سانگ از کره شمالی ۱۲۲ کیلوگرم
۲- ساک ریو از کره شمالی ۱۱۲ کیلوگرم
۳- رودریگس از کلمبیا ۱۰۹ کیلوگرم
دوضرب
۱- کوک سانگ از کره شمالی ۱۵۳ کیلوگرم
۲- ساک ریو از کره شمالی ۱۴۵ کیلوگرم
۳- عبدالتواب از مصر با ۱۳۷ کیلوگرم
مجموع
۱- کوک سانگ از کره شمالی ۲۷۵ کیلوگرم
۲- ساک ریو از کره شمالی ۲۵۹ کیلوگرم
۳- رودریگس از کلمبیا ۲۴۵ کیلوگرم