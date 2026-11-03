معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: هاری بیماری ویروسی خطرناک و کشنده‌ای است که سیستم عصبی انسان را درگیر می‌کند و با وجود قابلیت پیشگیری، پس از بروز علائم تقریباً همیشه به مرگ منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با اشاره به راه‌های انتقال بیماری هاری گفت: این ویروس معمولاً از طریق گزش حیوان آلوده، خراشیدگی ناشی از چنگ حیوان و تماس بزاق حیوان بیمار با زخم باز یا مخاط چشم، بینی و دهان به انسان منتقل می‌شود.

وی افزود: سگ‌ها شایع‌ترین منبع انتقال هاری به انسان هستند، اما گربه‌ها، روباه، شغال، گرگ، خفاش و سایر پستانداران اهلی و وحشی از جمله گاو، میمون و راسو نیز می‌توانند ناقل این بیماری باشند.

دکتر شریفی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حیوان‌گزیدگی اظهار کرد: شهروندان باید از نوازش، بازی و غذا دادن به حیوانات ولگرد خودداری کنند و مانع نزدیک شدن کودکان به حیوانات بدون صاحب شوند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان بیان داشت: رها نکردن زباله و مواد غذایی در محیط، حفظ آرامش و فاصله گرفتن از حیوانات خشن یا دارای رفتار غیرعادی و واکسیناسیون منظم حیوانات خانگی را از دیگر راهکارهای پیشگیری از حیوان‌گزیدگی عنوان کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین گفت: فهرست واحدهای مراقبت و پیشگیری از هاری و حیوان‌گزیدگی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پرتال معاونت بهداشت به نشانی https://vchhealth.ajums.ac.ir و در قسمت اطلاعیه‌ها در دسترس شهروندان قرار دارد.

وی تأکید کرد: در صورت گزش یا خراش توسط حیوان، شست‌وشوی فوری محل زخم با آب و صابون به مدت ۱۵ دقیقه و مراجعه سریع به مراکز مراقبت و پیشگیری از هاری ضروری است.