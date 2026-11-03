مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان از ورود پیکر مطهر ۸ شهید خوشنام به استان از روز شنبه ۱۶ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار ولی بهاریان گفت: پیکر مطهر ۵ شهید در نقاط مختلف استان همدان خاکسپاری و ۳ شهید هم به‌صورت امانی میزبانی خواهند شد.

او با اشاره به برنامه‌های استقبال از شهدا افزود: مراسم استقبال از شهدا والامقام ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۶ آبان در معراج شهدای همدان واقع در حسینیه امام خمینی شهرک فرهنگیان آغاز می‌شود و پس از آن پیکر شهدا با همراهی مردم و نیرو‌های مسلح به دانشگاه بوعلی‌سینا منتقل خواهد شد.

او با بیان اینکه مراسم استقبال با حضور دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان در دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار می‌شود، تصریح کرد: پس از این مراسم، پیکر مطهر شهدا در قالب پنج گروه به دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و دیگر نقاط تجمع مردمی منتقل می‌شوند تا مردم فرصت زیارت و وداع با این شهدا را داشته باشند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان گفت: مراسم تشییع عمومی شهدا روز جمعه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزار می‌شود و پیکر مطهر شهدا پس از مراسم وداع، تشییع خواهد شد.

سردار ولی بهاریان از ۵ شهید والامقامی که در استان خاکسپاری می‌شوند، یک شهید در بیمارستان آتیه همدان، دو شهید در ملایر، یک شهید در نیروگاه شهید مفتح و یک شهید هم در کانون بسیج سپاه ناحیه کبودراهنگ به خاک سپرده خواهند شد.