به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: شیر رایگان هفته‌ای دو بار بین ۲۳۸ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی دولتی و استثنایی استان توزیع می‌شود.

منوچهر ضیایی افزود: برای این طرح ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تا پایان سال ۳۷ مرحله شیر رایگان بین دانش آموزان استان توزیع می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تغذیه رایگان دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

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