پخش زنده
امروز: -
توزیع شیر رایگان از امروز در مقاطع ابتدایی هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: شیر رایگان هفتهای دو بار بین ۲۳۸ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی دولتی و استثنایی استان توزیع میشود.
منوچهر ضیایی افزود: برای این طرح ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی گفت: تا پایان سال ۳۷ مرحله شیر رایگان بین دانش آموزان استان توزیع میشود.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تغذیه رایگان دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
بیشتربخوانید: تحول آموزش بدون کیفیتبخشی ماندگار نیست