به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای طرح‌های آبیاری بادین آباد پیرانشهر سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کند، گفت: این طرح‌ها زمینه افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.

رضا رحمانی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های آبیاری و طرح برق‌رسانی پیرانشهر با ۱۷ همت سرمایه گذاری که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: اجرای طرح‌های نوین آبیاری علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی پیرانشهر افزود: مدیریت منابع آب و حرکت به سمت روش‌های نوین آبیاری از ضرورت‌های توسعه پایدار کشاورزی است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان را فراهم کند.

به گفته رحمانی در کنار اجرای طرح‌های آبیاری و صرف هزینه برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، باید موضوع فرآوری محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی نیز به‌طور جدی دنبال شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین اصلاح الگوی کشت و استفاده از گونه‌های مناسب و روش‌های نوین تولید را از دیگر الزامات توسعه کشاورزی دانست و بیان کرد: با انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه و به‌کارگیری فناوری‌های جدید می‌توان ضمن کاهش مصرف آب، میزان تولید و درآمد کشاورزان را چند برابر افزایش داد.