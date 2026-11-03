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با هدف مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزی پایدار و با اجرای طرحهای نوین آبیاری در پیرانشهر، سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعبی آب صرفه جویی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه اجرای طرحهای آبیاری بادین آباد پیرانشهر سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی میکند، گفت: این طرحها زمینه افزایش بهرهوری و تولید محصولات کشاورزی را فراهم میکند.
رضا رحمانی در آیین بهرهبرداری از طرحهای آبیاری و طرح برقرسانی پیرانشهر با ۱۷ همت سرمایه گذاری که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، اظهار داشت: اجرای طرحهای نوین آبیاری علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی را فراهم میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه کشاورزی پیرانشهر افزود: مدیریت منابع آب و حرکت به سمت روشهای نوین آبیاری از ضرورتهای توسعه پایدار کشاورزی است و اجرای این طرحها میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان را فراهم کند.
به گفته رحمانی در کنار اجرای طرحهای آبیاری و صرف هزینه برای توسعه زیرساختهای کشاورزی، باید موضوع فرآوری محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی نیز بهطور جدی دنبال شود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین اصلاح الگوی کشت و استفاده از گونههای مناسب و روشهای نوین تولید را از دیگر الزامات توسعه کشاورزی دانست و بیان کرد: با انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه و بهکارگیری فناوریهای جدید میتوان ضمن کاهش مصرف آب، میزان تولید و درآمد کشاورزان را چند برابر افزایش داد.