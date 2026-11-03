به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سیدمحمود هاشمی رئیس شورای هنر و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه، دبیر و اعضای شورای هنر این دانشگاه را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادره، دکتر سینا نعمتی‌زاده به عنوان دبیر شورا و دکتر صدیقه معین‌مهر، دکتر ابوالفضل داوودی رکن‌آبادی، دکتر محمدرضا شریف‌زاده، دکتر حمیده جعفری، دکتر محمد عارف، دکتر مهسا خوئی، دکتر طاهر رضازاده، دکتر سجاد محمد یارزاده و دکتر نسیم اشرافی به عنوان اعضای شورای هنر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

در متن احکام صادره از سوی دکتر هاشمی خطاب به اعضای شورای هنر دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: هنر ایرانی - اسلامی، تجلی هویت فرهنگی، ذوق زیبایی‌شناختی و میراث تمدنی این سرزمین است و در عصر حاضر مسئولیت پاسداشت اصالت، بازخوانی سنت و آفرینش خلاق را بر دوش دارد. در راستای اجرای بسته‌های سیاستی هشتگانه ذیل برنامه تحولی دانشگاه و به منظور کمک به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در زمینه هنر، تقویت جایگاه هنر ایرانی اسلامی، پیوند هنر با مسائل حکمرانی و تدوین نقشه راه توسعه هنر در دانشگاه و نظر به شایستگی‌های هنری و علمی به عنوان عضو شورای هنر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می‌شوید.

بر اساس این گزارش، دکتر هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، دوم آبان جاری با صدور حکمی از سوی دکتر رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان «رئیس شورای هنر» این دانشگاه منصوب شده بود.