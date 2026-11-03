معاون سازمان ملی استاندارد گفت: با تغییر رویکرد این سازمان و حرکت به سمت استانداردسازی مبتنی بر ریسک، بروکراسی واحدهای کم‌ریسک کاهش و نظارت بر کالاهای پرریسک تشدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛انوشه رحمانی روز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در استان زنجان با اشاره به اهمیت استاندارد در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، افزود: استاندارد به معنای نظم است و شعار سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» بر این واقعیت تأکید دارد که دستیابی به آینده‌ای بهتر بدون مشارکت، همدلی و هم افزایی امکان‌پذیر نیست.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این سازمان در حال حرکت از رویکرد سنتی نظارت، ارزیابی انطباق و کنترل به سمت استانداردسازی نوین و ایجاد اطمینان متقابل است؛ رویکردی که در آن اعتمادسازی میان تولیدکننده، مصرف‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و بازار‌های داخلی و بین‌المللی اهمیت محوری دارد.

وی به نظام‌های مورد حمایت سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) در حوزه ارزیابی انطباق و اعتمادسازی اشاره کرد و افزود: اعتماد در یک روز ایجاد نمی‌شود، بلکه حاصل مجموعه‌ای از اقدامات مستمر و گام‌های کوچک تولیدکنندگان در رعایت الزامات کیفیت است.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: محصولات ایرانی در پنج قاره جهان عرضه می‌شود و زمانی این حضور مایه افتخار بیشتری خواهد بود که مصرف‌کنندگان در کشور‌های مختلف با اطمینان از کیفیت و استاندارد این محصولات استفاده کنند.

رحمانی با اشاره به اجرای رویکرد مبتنی بر ریسک در فرآیند‌های نظارتی سازمان گفت: در بازنگری روش‌های اجرایی، کالا‌ها بر اساس سطح ریسک طبقه‌بندی می‌شود تا برای محصولات کم‌ریسک، فرآیند‌ها با اتکا به اعتماد و خوداظهاری تولیدکننده تسهیل شود و این محصولات پشت بروکراسی اداری متوقف نمانند.

وی افزود: در چارچوب این رویکرد حتی امکان تفویض پروانه کاربرد علامت استاندارد به تولیدکنندگان واجد شرایط نیز وجود دارد؛ مشروط بر اینکه تعهدات و الزامات تعیین‌شده را رعایت کنند، در مقابل، نظارت سازمان بر کالا‌های دارای ریسک بالا و بسیار بالا با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

رحمانی همچنین با اشاره به تحول رویکرد‌های تضمین کیفیت در جهان افزود: موضوع بیمه کیفیت در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته و این رویکرد نیز بر پایه اعتماد و اطمینان از کیفیت محصولات شکل می‌گیرد.

وی با تأکید بر حمایت سازمان ملی استاندارد از استمرار تولید در شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌ها گفت: در جریان جنگ و شرایط خاص کشور، تلاش کردیم با اجرای بسته‌های حمایتی و ایفای نقش سازمانی از توقف طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی جلوگیری کنیم و زمینه تداوم تولید و تأمین نیاز بازار را فراهم آوریم.

معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد در سال جاری، انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه را از ضرورت‌های امروز جهان دانست و افزود: مدیریت مصرف انرژی و رعایت استاندارد‌های مرتبط، موضوعی جهانی است و کشور ما نیز باید در این مسیر گام‌های مؤثری بردارد.

رحمانی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد سال‌هاست در حوزه برچسب انرژی تجهیزات و لوازم خانگی فعالیت می‌کند، گفت: در بخش فرآیند‌های صنعتی نیز شاخص شدت مصرف انرژی تعریف شده و صنایع پرمصرف بر اساس این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: حدود پنج هزار واحد صنعتی نزدیک به ۸۰ درصد انرژی مصرفی بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می‌دهند که پایش و بهبود شاخص‌های مصرف انرژی در این واحد‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد همچنین مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری فردی در حفظ منابع طبیعی و انرژی ادامه داد: صرفه‌جویی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک، میراثی ضروری برای آیندگان است و این مسیر باید با اقدام فردی و از خود ما آغاز شود.

وی از برگزارکنندگان آیین روز جهانی استاندارد، واحد‌های تولیدی، فعالان اقتصادی، مدیران کنترل کیفیت، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در ترویج فرهنگ استانداردپذیری و کیفیت‌گرایی فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: استمرار تولید، تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم و ارتقای کیفیت محصولات، حاصل تلاش مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مدیران کنترل کیفیت است که در شرایط دشوار نیز مسئولیت خود را به‌خوبی ایفا می‌کنند.